Este sábado se llevó a cabo la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, en una tanda que pasará a la historia como la que más banderas rojas vio en los 75 años de vida de la categoría. Fueron seis los accidentes que provocaron la detención de la prueba, y ahora hay que sumarle un nuevo incidente, con la confirmación de la descalificación de Esteban Ocon.

Una vez finalizada la prueba, los comisarios de la Fórmula 1 revisaron los 20 monoplazas que participaron de la misma y encontraron irregularidades en el Haas del piloto francés, que había terminado decimoctavo. De acuerdo a lo informado, se encontró una flexibilidad en el alerón que, milimétricamente, estaba fuera del reglamento.

En detalle, la flexibilidad máxima es de 0,5 milímetros, y tras las pruebas realizadas, el auto mostraba 0,6 milímetros del lado izquierdo y 0,825 del lado derecho. Diferencias mínimas, pero que van por fuera de lo estipulado en el reglamento y la pena fue automática.

El auto de Ocon estaba fuera de reglamento y fue descalificado en la clasificación. (Getty)

Haas tuvo que hacer un pedido especial para que Ocon pueda correr el domingo

Al ser descalificado, el reglamento indica como si el ex piloto de Alpine no hubiera participado de la prueba, con lo cual no tendría la posibilidad de correr el domingo en el callejero de Bakú. Es por ello que la escudería se vio obligada a emitir un pedido a la Fórmula 1 para que pueda participar.

Se trata de una cuestión meramente reglamentaria y burocrática, por lo que la categoría aceptó el pedido especial y Ocon podrá alinearse en la parrilla para disputar las 51 vueltas del Gran Premio en la mañana del domingo. Con ello, la nueva parrilla de largada de la Fórmula 1 verá a Gasly y Albon ganar un puesto y al francés de Haas, ocupar el último lugar.

Parrilla de largada actualizada para el Gran Premio de Azerbaiyán 2025

Max Verstappen (Red Bull) Carlos Sainz (Williams) Liam Lawson (Racing Bulls) Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Yuki Tsunoda (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Isack Hadjar (Racing Bulls) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Fernando Alonso (Aston Martin) Lewis Hamilton (Ferrari) Gabriel Bortoleto (Sauber) Lance Stroll (Aston Martin) Ollie Bearman (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Nico Hülkenberg (Sauber) Pierre Gasly (Alpine) Alex Albon (Williams) Esteban Ocon (Haas)

Cómo ver el Gran Premio de Azerbaiyán de la F1 2025

El Gran Premio de Azerbaiyán estará disponible por Disney+ Premium, que transmitirá las cinco pruebas del fin de semana. Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.