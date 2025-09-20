El accidente de Colapinto en la clasificación de la Fórmula 1 en Bakú que provocó bandera roja

El accidente de Franco Colapinto

Minuto a Minuto de la Clasificación de la F1 2025 en Bakú

10:24 – Sólo Carlos Sainz ha marcado un tiempo competitivo, si se sigue mojando el trazado, el español podría quedarse con la pole position. Restan 7:07 en la tanda.

10:23 – Quinta bandera roja de la clasificación: se pegó Leclerc. Justo cuando Verstappen comunicaba por radio que la pista estaba resbalosa y empezaban a caer gotas de lluvia.

Leclerc no pudo doblar y se pegó contra las protecciones en la Q3. (X/@F1)

10:17 – COMIENZA LA Q3

10:11 – Verstappen, Norris, Piastri, Russell, Antonelli, Leclerc, Lawson, Hadjar, Sainz y Tsunoda serán los diez que busquen la pole position en la Q3.

10:10 – Eliminados Stroll, Bortoleto, Alonso y Lewis Hamilton en Q2, una nueva decepción para el siete veces campeón del mundo con una Ferrari que se había mostrado más que competitiva durante las tandas libres.

10:05 – Finalmente se marcan los primeros tiempos de la Q2. Con Bearman ya eliminado, los cuatro en riesgo ahora son Leclerc, Alonso, Bortoleto y Stroll. La vuelta de Hamilton tampoco es buena.

9:58 – Luz verde, se reanuda la clasificación con 11:54 todavía en el reloj y sin que nadie haya podido marcar tiempo hasta el momento.

9:52 – Antes de poder abrir vuelta, Ollie Bearman terminó abandonando tras impactar su rueda trasera derecha contra las barreras y romper la suspensión. Bandera roja una vez más. La cuarta de la clasificación y primera de la Q2.

Bearman también abandonó. Cuarta bandera roja de la jornada. (X/@F1)

9:48 – En marcha la Q2 en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán. Serán 15 minutos de tanda en busca de los 10 mejores tiempos para pasar a Q3.

9:40 – En instantes comienza la Q2

9:35 – Franco Colapinto se golpeó duramente con las protecciones y quedó eliminado en Q1. Largará 16 mañana a menos que sea penalizado por cambiar partes del auto. Hülkenberg, Ocon, Gasly y Albon los otros eliminados.

9:32 – Salen Colapinto y Gasly. Abrirán vuelta bien sobre el final de la tanda.

9:31 – Colapinto y Gasly, los únicos en quedarse en boxes en el reinicio de la tanda, todos los demás a buscar vuelta y/o mejores sensaciones de la pista. Varios autos con neumático medio.

9:25 – La Q1 se reanudará a las 9:28. Por ahora, Stroll, Bortoleto, Hülkenberg y Antonelli están afuera. Albon también, pero no tendrá chance de mejorar.

9:20 – Colapinto llegó a cerrar vuelta justo para ponerse en P10, instantes después bandera roja por golpe de Nico Hülkenberg. Restan 6:36, por lo que los pilotos tendrán una última oportunidad.

Hülkenberg golpeó, rompió alerón y provocó bandera roja, pero podrá volver a pista. (X/@F1)

9:12 – Los autos van saliendo al pitlane, la reanudación de la tanda será a las 9:15 y habrá como máximo dos oportunidades de hacer una mejor vuelta. Bortoleto, Colapinto, Hülkenberg, Piastri y Antonelli, por ahora los que están afuera.

9:08 – Bandera roja con 11:33 por disputarse. Alex Albon rompió la suspensión delantera tras golpear el auto en la primera curva.

Alex Albon provocó la primera bandera roja de la clasificación. (X/@F1)

9:06 – Los primeros tiempos están por sobre el 1:42.500, por ahora están lejos de las mejores marcas de la tanda pasada. Colapinto hace un 1:44.057s, necesitará mejorar si quiere avanzar a la Q2.

9:00 – COMIENZA LA Q1 DEL GRAN PREMIO DE AZERBAIYÁN

8:55 – Los pilotos ya están en los monoplazas, listos para salir a pista. En cinco minutos da inicio la primera tanda de clasificación en Bakú.

8:45 – Los equipos comienzan a prender los motores y hacer las últimas verificaciones técnicas de los autos antes de salir a pista.

8:30 – El callejero de Bakú es muy complicado, un circuito de baja adherencia, con una zona muy rápida para la cual los autos utilizan una configuración de poca carga aerodinámica. En contraparte, deben realizar toda la parte angosta del circuito con esa carga, lo que complica a la hora de frenar y doblar.

8:20 – Una estrategia que puede llegar a verse este sábado y que es muy clásica en Bakú es dar rebufo al compañero de equipo en la recta principal, ya sea para abrir o cerrar vuelta. En este caso, uno de los pilotos se termina sacrificando para que el otro baje en dos o tres décimas su tiempo de vuelta.

8:10 – Tras el golpe con las protecciones que le impidió completar el programa de viernes, Lando Norris dio el presente en los libres del viernes y fue el más rápido en lo que va del fin de semana.

8:05 – Franco Colapinto fue 15º en la tanda de entrenamientos libres que se disputaron en las primeras horas de la mañana. Más de medio segundo arriba de un Gasly que, por diversos factores, nunca pudo cerrar una vuelta rápida.

8:00 – Luego de cerrar la última tanda de entrenamientos libres con un resultado positivo y una clara mejora con respecto al viernes, Franco Colapinto se enfrenta a la primera tanda de competencia del fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán. Será la clasificación en el callejero de Bakú, que tendrá lugar a continuación.

Cómo ver el Gran Premio de Azerbaiyán de la F1 2025

El Gran Premio de Azerbaiyán estará disponible por Disney+ Premium, que transmitirá las cinco pruebas del fin de semana. Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.