Felipe Massa señaló los errores de los que Franco Colapinto debe aprender hacia la Fórmula 1 en 2026: “Espero que esto le sirva”

Mientras la Fórmula 1 palpita el Gran Premio de Las Vegas de este fin de semana, Franco Colapinto y Alpine tienen la mente puesta en el 2026. La escudería francesa tiró la toalla para el resto de esta temporada y puso todas sus fichas en el desarrollo del próximo monoplaza.

Tras los meses de incertidumbre, el piloto argentino firmó la extensión de su contrato y fue confirmado como titular para toda la temporada 2026. Esto significará una enorme oportunidad, ya que podrá disputar por primera vez una campaña completa.

Además, participa en el desarrollo del auto para un 2026 con nuevo reglamento en la máxima categoría, sumando giros incluso en los test de pretemporada. En ese contexto, Felipe Massa opinó sobre la actualidad del argentino y lo que se le viene.

“Comenzó de una manera increíble el año pasado con Williams. Después sufrió un poco con tantos con incidentes. Eso, tal vez, mentalmente no fue una situación buena para él”, señaló el brasileño en diálogo con Infobae sobre el primer puñado de carreras en 2024.

Felipe Massa, expiloto de la Fórmula 1. (Foto: Getty)

Y pasó al 2025, haciendo referencia a los errores que lo harán sabio en la categoría: “Este año también sufrió un poco con algunas situaciones, como algún que otro incidente también. Espero que esto le sirva de una experiencia importante y que pueda tener un campeonato muy diferente el año próximo”.

Massa es una voz autorizada a la hora de analizar las actuaciones de los actuales pilotos. El sudamericano corrió en la Fórmula 1 a lo largo de 15 temporadas en 2002 y 2017, donde consiguió 11 triunfos y 41 podios. Formó parte de Sauber, Ferrari y Williams.

A qué se corre el GP de Las Vegas

El Gran Premio de Las Vegas tendrá lugar el fin de semana del domingo 23 de noviembre, jornada donde se presentará la carrera en cuestión. Sin embargo, previamente, las primeras dos prácticas libres se desarrollarán entre el jueves 20 de noviembre y el viernes 21 de noviembre, en tanto que la tercera práctica libre y la clasificación serán entre el viernes 21 de noviembre y el sábado 22 de noviembre.

JUEVES 20 DE NOVIEMBRE

-Prácticas Libres 1: 21:30 horas de Argentina

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE

-Prácticas Libres 2: 1 horas de Argentina

-Prácticas Libres 3: 21:30 horas de Argentina

SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE

-Clasificación: 1 horas de Argentina

DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE

-Carrera: 1 horas de Argentina

