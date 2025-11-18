Es tendencia:
El campeón de la Fórmula 1 que volvió a liquidar a Colapinto por su continuidad en Alpine: “Paga por financiar al equipo”

El canadiense Jacques Villeneuve salió con los tapones de punto al poner en duda los méritos del argentino para ganarse la titularidad en la Máxima para 2026.

Por Bruno Carbajo

Colapinto habló sobre el comunicado de Alpine y la reunión que tuvieron luego del GP de Austin
© GettyColapinto habló sobre el comunicado de Alpine y la reunión que tuvieron luego del GP de Austin

El anuncio de la continuidad de Franco Colapinto con Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1 supo revolucionar el GP de Brasil y el automovilismo argentino. Sin embargo, no todas las voces celebraron la decisión. Y dentro de ese (escaso) grupo, el canadiense Jacques Villeneuve, campeón mundial de la categoría, apareció con una crítica despiadada. Al punto de poner en duda el mérito deportivo del argentino detrás de su butaca.

Para comprender la magnitud de las críticas, es crucial repasar la trayectoria de su autor. Jacques Villeneuve, hijo del legendario Gilles Villeneuve, fue campeón de la Fórmula 1 en 1997 con Williams. Y ahora, a sus 54 años, sigue siendo una voz influyente y polémica en el paddock, conocido por sus comentarios sin filtros que ahora tuvieron en la mira a Colapinto por segunda vez. Es que no se trata de la primera ocasión en la que el ex piloto cuestiona al número 43.

En esta ocasión, diálogando con la prensa, Villeneuve apuntó sin pelos en la lengua contra el pilarense dejando implícito que su continuidad no se debe a su rendimiento en pista: “No es más que un piloto que paga para financiar al equipo”, sentenció el campeón y viejo ganador de las 500 Millas de Indianápolis.

Sin embargo, no se detuvo allí. Al analizar la extensión del vínculo del argentino con la escudería francesa, redobló la apuesta al comparar la situación con una era ya superada de la Fórmula 1. “Me recuerda a la época en que se pagaba a los pilotos. No fueron sus resultados en pista los que justificaron su continuidad”, expresó. Y si bien reconoció destellos de velocidad en Colapinto, concluyó que “ha demostrado destellos de velocidad, pero no es constante”.

Jacques Villeneu apuntó contra Colapinto y su continuidad para 2026 (Getty Images).

Jacques Villeneu apuntó contra Colapinto y su continuidad para 2026 (Getty Images).

La defensa por Colapinto

Bajo una mirada diametralmente opuesta la de Villeneuve, quien salió en defensa del argentino fue Emmerson Fittipaldi. El bicampeón mundial brasileño destacó su talento innato y su trayectoria en categorías inferiores.

En diálogo con Infobae, fue categórico al valorar al pilarense: “Es muy bueno. Ganó en todas las categorías. Es muy rápido y está cada vez mejor en la Fórmula 1”. El brasileño, ganador en 1972 y 1974, puso la crítica de Villeneuve en contexto, señalando que en el automovilismo moderno el coche es determinante. “Espero que su auto mejore, porque hoy el auto es más importante que el piloto”, sostuvo. Fittipaldi concluyó que, pese a la presión mediática que recibe, Colapinto “es talentoso” y demostró su valía en varias carreras.

