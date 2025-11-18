A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1

Luego de dos semanas de receso para Franco Colapinto y los 19 pilotos de la parrilla, la Fórmula 1 vuelve el próximo fin de semana en Estados Unidos, para que se dispute la tercera carrera en suelo norteamericano tras los GP de Miami y Austin. En este caso, se correrá el Gran Premio de Las Vegas.

Para el piloto argentino de Alpine será la segunda carrera desde que recibió la esperada noticia de su renovación para el 2026, ya que la misma llegó en la previa del GP de Brasil, en el que Colapinto terminó en el puesto 15.

El circuito de Las Vegas tendrá cuestiones que lo diferencian de otras pistas, como por ejemplo el atípico horario de carrera. Este Gran Premio es uno de los escasos que se corren de noche, junto con Bahréin, Arabia Saudí, Singapur, Qatar, y Abu Dhabi. Al ser el único en correrse en horario nocturno del lado oeste del Meridiano de Greenwich, en Argentina se vivirá en un particular horario: de madrugada.

A qué se corre el GP de Las Vegas

El Gran Premio de Las Vegas tendrá lugar el fin de semana del domingo 23 de noviembre, jornada donde se presentará la carrera en cuestión. Sin embargo, previamente, las primeras dos prácticas libres se desarrollarán entre el jueves 20 de noviembre y el viernes 21 de noviembre, en tanto que la tercera práctica libre y la clasificación serán entre el viernes 21 de noviembre y el sábado 22 de noviembre.

JUEVES 20 DE NOVIEMBRE

-Prácticas Libres 1: 21:30 horas de Argentina

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE

-Prácticas Libres 2: 1 horas de Argentina

-Prácticas Libres 3: 21:30 horas de Argentina

SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE

-Clasificación: 1 horas de Argentina

DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE

-Carrera: 1 horas de Argentina

Las Vegas, una posibilidad para que Colapinto sume puntos en la temporada

Hay un factor que explica esta cuestión, a pesar de que el circuito tenga una recta de dos kilómetros, en la que el A525 de Franco Colapinto y Pierre Gasly debería sufrir por de más.

Esta cuestión es el sobrecalentamiento de los neumáticos, algo que para Alpine suele ser un dolor de cabeza. Sin embargo, justamente en Las Vegas, es una bendición por de las bajas temperaturas del desierto de Mojave en horas nocturnas, que son en las que se desarrolla cada sesión del Gran Premio.

El Gran Premio de Las Vegas es una pista de largas rectas, donde el motor Renault sufre al no tener la potencia de otros motores, por lo que Alpine debe cargar menos los autos para intentar equilibrar su rendimiento con las demás escuderías. Eso hace que sufra en las curvas de baja velocidad. Sin embargo, la velocidad en la que los neumáticos entran en temperatura es fundamental para mitigar ese problema.

“El sobrecalentamiento de los neumáticos les permite alcanzar su rango óptimo de funcionamiento con bastante rapidez, sobre todo durante la clasificación y las primeras vueltas de la carrera“, señalan los especialistas a la hora de explicar los resultados de Alpine en Las Vegas, como las clasificaciones de Pierre Gasly en 2023 y 2024, donde fue quinto y tercero, respectivamente. O el cuarto lugar de Esteban Ocon en la carrera del 2023.

