Atento Colapinto: Flavio Briatore confirmó si habrá cambios de pilotos en Alpine durante la Fórmula 1 2026

Este 23 de enero, Alpine cortó con la espera y presentó de manera oficial el diseño de su monoplaza para la Fórmula 1 de la temporada 2026. Con la presencia de todo el equipo, y con gran protagonismo de Franco Colapinto, Pierre Gasly y Flavio Briatore, la escudería inauguró oficialmente un año al que le depositan especial ilusión.

Tanto durante como luego de la presentación del livery del A256, Briatore habló largo y tendido respecto a sus expectativas y sensaciones para este 2026, en el que Alpine tendrá un motor Mercedes, trabajó más que ninguna otra escudería en las nuevas dinámicas de los monoplazas y mejoró exponencialmente la ingeniería de los vehículos.

Toda la temporada 2026 de la Fórmula 1 la podrás ver por Disney+

Además, el asesor deportivo italiano se refirió a sus dos pilotos, a quienes elogió en reiteradas ocasiones y depositó toda su confianza, aunque también les marcó la cancha alegando que ya no hay excusas para rendir en cada Gran Premio. Sin embargo, donde sí brindó tranquilidad —sobre todo a Franco Colapinto— es en la posibilidad de un cambio de butacas durante esta temporada.

Resulta que el medio Soy Motor, tras la presentación del monoplaza, le consultó a Flavio Briatore si consideraba un cambio de pilotos en medio del 2026 para darle a Paul Aron el lugar que hoy es de Colapinto, o incluso también el de Pierre Gasly.

De manera irónica, Briatore respondió: “Me olvidé del botón de cambios, ya no tengo más el botón. Lo perdí, je“. De esta manera, el propio asesor dejó en claro, desde el día 1, que confiará en un 100% en la dupla integrada por Gasly y Colapinto, la cual también recibió el apoyo del público en una encuesta popular de la propia Fórmula 1.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Briatore promete una “temporada fantástica”

ver también Alpine presentó oficialmente el A526, el auto de Franco Colapinto y Pierre Gasly para la Fórmula 1 2026

Hablando sobre las expectativas para la F1 2026, con las nuevas regulaciones y un auto diseñado desde cero, Briatore expresó: “El objetivo es siempre el mismo, tenemos que ir rápido. No importa cuáles sean las regulaciones. Es la única forma, ser rápidos, entender las regulaciones”.

“Este año tuvimos mucho tiempo para preparar el auto en la fábrica. Todos son muy buenos en la Fórmula 1, todos están luchando por lo mismo. Pero estoy seguro de que este año seremos competitivos“, continuó el italiano. “Solo puedo prometer que esta temporada será fantástica. Antes de la primera carrera, todos son campeones del mundo; en Australia descubriremos dónde estamos. Creo que somos competitivos; la gente ha hecho un buen trabajo y Alpine está enfocada en el trabajo esta temporada”.

El A526 de Franco Colapinto y Pierre Gasly para la F1 2026

El auto tomará contacto con pista en las pruebas de pretemporada que están pactadas para tener lugar entre el 26 y 30 de enero próximo en Barcelona, y será la primera vez que Franco Colapinto se suba a bordo de su nueva máquina y gire en un circuito con ella.

Publicidad

Publicidad

Durante la presentación, Colapinto tomó la palabra y se mostró esperanzado de cara al 2026: “Estamos listos, estamos listos, estamos emocionados por este año. Esperamos poder darles grandes resultados; hemos estado trabajando muy duro en la pretemporada con el equipo, con Pierre, con los ingenieros”, afirmó.

Sobre el auto, reconoció: “Es bastante diferente, habrá mucho por aprender y un auto muy diferente para manejar. Son muchas cosas de las que aprender en los tests y a lo largo de la temporada”.

Publicidad

Publicidad

En síntesis