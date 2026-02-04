Toto Wolff aseguró que el motor Mercedes que usará Colapinto en la F1 2026 es legal: “Todo está claro”

La polémica más grande que ha surgido en la previa del inicio del campeonato de la Fórmula 1 2026 tiene que ver con los nuevos motores. Específicamente, con el gris en el reglamento que encontró Mercedes en el desarrollo de su motor, a partir del cual podría doblar las normas, sacar más rendimiento y con ello una ventaja de casi tres décimas de segundo por vuelta con respecto al resto de los motores.

Esto no solo beneficia a Mercedes, sino también a McLaren, Williams y a Alpine, la escudería de Franco Colapinto, que serán las otras tres escuderías que utilizarán el motor Mercedes en la temporada. Por supuesto, también provocó las quejas y denuncias por parte del resto de las escuderías, algo que por ahora no ha avanzado y que el propio Toto Wolff se encargó de desestimar.

Toto Wolff aseguró que sus motores son legales, a pesar de las quejas. (Getty)

El director del equipo y CEO del equipo Mercedes fue categórico a la hora de hablar de su flamante motor: “Nuestra unidad de potencia es legal, cumple con la normativa, con las comprobaciones y medidas requeridas“, le aseguró a los medios en la presentación oficial del W17.

“La comunicación con la FIA ha sido muy positiva desde el principio, tanto en cuanto a la relación de compresión como a otros aspectos. Es un área donde todo está claro, tanto lo que dice la normativa como los procedimientos que se aplican a cualquier motor, incluso fuera de la F1″, completó.

La relación de compresión del motor, el tema de discusión

La polémica con el motor Mercedes para la F1 2026 gira en torno a la relación de compresión, lo cual afecta directamente a eficiencia y la potencia del motor. El nuevo reglamento de la FIA fija un límite máximo de 16:1 en la misma.

Sin embargo, Mercedes habría diseñado su unidad de potencia para que, una vez que el motor entra en temperatura de carrera, algunos componentes se expandan y la compresión sea mayor, logrando una ventaja de eficiencia y rendimiento.

Mercedes presentó oficialmente el W17 y Wolff aseguró que están en regla. (Prensa Mercedes Petronas AMG F1)

El tema es que, como la FIA hace las mediciones reglamentarias en frío, dicha compresión aumentada no se ve en las verificaciones técnicas, por lo que no se puede comprobar que sea ilegal.

Mercedes llega con buenas con buenas sensaciones a Bahréin, tras los tests en Barcelona

Si bien Lewis Hamilton, con la Ferrari SF-26, marcó el mejor tiempo de vuelta en los cinco días de pruebas en Barcelona, Mercedes fue la escudería que más destacó en la semana de tests. Entre George Russell (263) y Kimi Antonelli (237) completaron 500 vueltas.

El motor Mercedes también se mostró realmente competitivo y fiable, ya que incluso sin la participación de Williams de los tests, lograron completar 1135 vueltas, contando las actuaciones de los Alpine A526 de Franco Colapinto (118) y Pierre Gasly (229) y los McLaren MCL40 de Oscar Piastri (128) y el vigente campeón, Lando Norris (160).

Alpine fue uno de los equipos que giró con motor Mercedes y no mostró grandes problemas en Barcelona. (Prensa Alpine F1 Team)

Luego de estos cinco días de acción en Barcelona, los equipos tendrán unos diez días para guardar todo, recopilar datos, entender lo que pasó en las pruebas y viajar a Bahréin para el segundo set de pruebas. Habrá tres días de pruebas en la primera serie de Bahréin, que tendrá lugar el 11, 12 y 13 de febrero.

Tras otra semana de descanso, habrá una serie final de tres días de pruebas, que serán el 18, 19 y 20 de febrero. Una vez completados, lo siguiente será el inicio de la temporada en Australia.

