Flavio Briatore le advierte a toda la Fórmula 1 lo que Franco Colapinto puede lograr con el nuevo Alpine: “Ya no es un niño”

Después de un largo receso, cada vez falta menos para que la Fórmula 1 vuelva a la acción de manera formal. En ese sentido, la nueva temporada 2026 renovó las ilusiones de todos y Franco Colapinto está ante su primer año completo como piloto titular y quiere dar el golpe sobre la mesa. Por ese motivo, fue Flavio Briatore quien rompió el silencio en las últimas horas y dejó frases interesantes.

Como bien se sabía desde hace tiempo, en Barcelona se llevó a cabo la presentación de Alpine con vistas hacia lo que será un 2026 muy ambicioso. No hay que olvidar que los monoplazas sufrieron drásticas modificaciones para este año, además de que la escudería francesa optó por cambiar el motor, que dejó de ser Renault para tener un Mercedes mejor y mucho más potente.

Lo cierto es que el asesor ejecutivo del equipo rompió el silencio en una entrevista con Motorsports. “Este año ves la cara de Franco y está mucho más maduro“, sentenció en primera instancia Briatore sobre un Colapinto con mayor experiencia en la categoría. “Ya no es como el niño que teníamos el año pasado“, volvió a insistir sobre su curso acelerado durante 2025.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1.

Pocos segundos más tarde, el italiano continuó: “El año pasado fue el primer año de Franco en la Fórmula 1“. Si bien ya había tenido rodaje durante el final de 2024, el argentino sumó pocas participaciones a comparación de 2025. “Había muchas expectativas, esto y aquello. Todo no se manejó de la mejor manera“, reconoció inmediatamente después uno de los líderes de Alpine.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. Otra vez haciendo referencia al rendimiento individual de Colapinto, Briatore expresó: “Pasamos mucho tiempo con él este invierno“. Y en cuanto a lo sucedido el año pasado, Flavio analizó: “El principal problema de Franco fue la clasificación, porque en carrera fue rápido, como Pierre (Gasly)”.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1. (Getty Images)

Siguiendo por un camino similar, el asesor ejecutivo sostuvo: “Solo necesita manejar el auto y clasificar usando su talento, no conducirlo de manera emocional”. No conforme con lo recientemente resaltado, también se tomó unos segundos y deslizó: “Está creciendo. Es muy bueno en la fábrica. Pasamos mucho tiempo en el simulador. Hicimos todo lo que era posible hacer”.

Para culminar con sus declaraciones en la presentación realizada en Barcelona, Briatore manifestó: “Pierre y Franco tienen una verdadera hambre en la mirada“. Y para cerrar con su relato, fue ahí cuando soltó: “El año pasado no fue fácil para nadie, y menos para ellos. Nuestro deber es proporcionarles el coche que les permita demostrar su talento en las posiciones más competitivas”.

Pierre Gasly y Franco Colapinto, pilotos de Alpine en la Fórmula 1.

DATOS CLAVE