Franco Colapinto y Pierre Gasly le dieron más de 10 millones a Alpine tras el GP de Miami de la Fórmula 1 2026

Y un día, la magia de Franco Colapinto despertó. Con la atenta mirada de Lionel Messi y Juan Martín del Potro desde los boxes, sumado al envión anímico de su exhibición en Buenos Aires, el argentino firmó su mejor actuación en la Fórmula 1 al finalizar en el 7° puesto del GP de Miami (finalizó 8° y lo favoreció una sanción sobre Charles Leclerc). A la par, el aporte de Pierre Gasly en la Sprint, pese a no finalizar la prueba reina, le dio forma a un fin de semana positivo para Alpine, asegurándose un jugoso ingreso económico.

Durante la cita del domingo, Colapinto firmó un rendimiento prolijo y libre de errores que le permitió cosechar cuatro unidades fundamentales. Por su parte, Gasly debió abandonar en la sexta vuelta tras sufrir un fuerte impacto de Liam Lawson. Sin embargo, había hecho los deberes el sábado, culminando octavo en la prueba Sprint para rasguñar un poroto clave para la tabla general.

La Fórmula 1 y toda su temporada 2026 está en Disney+

Ya con los resultados sobre la mesa, la estructura tiene motivos de sobra para regocijarse. Y es quehasta la reanudación de la Fórmula 1, el próximo 24 de mayo en Canadá, Alpine puede festejar los premios económicos conseguidos en la Florida. En total, la escudería se aseguró una imponente suma de 10.261.370 dólres gracias al desempeño conjunto de sus dos pilotos.

Colapinto cerró en Miami su mejor actuación desde su llegada a Alpine (Getty Images).

Para entender de dónde sale la abultada cifra, es necesario que repasar el puntaje del evento norteamericano. Si bien en la Sprint no sumó, los seis puntos que se adjudicó Colapinto equivalen exactamente a U$D 8.795.460 para las arcas del conjunto francés.

En lo que respecta a Gasly, la situación se dio a la inversa. El francés hizo los deberes el sábado en la prueba corta, donde el octavo peldaño le garantizó U$D 1.465.910 para el presupuesto de Alpine. De todas formas, es posible que gran parte de ese dinero deba ser invertido para reparar los daños que sufrió el monoplaza por el choque en el Gran Premio.

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¿Cuánto vale cada punto ganado en una carrera de la Fórmula 1?

Para comprender la magnitud real de estos montos, resulta necesario remitirse al sistema de recompensas. Tomando como parámetro el pozo distribuido por la FIA en la campaña anterior (3.870 millones), se realiza una división matemática equitativa por la cantidad de puntos en juego.

Así, teniendo en cuenta las 22 citas puntuables que tiene el calendario, sumado a las seis carreras Sprint, se disputan un total de 2.640 puntos en el año. De esta forma, cada unidad obtenida en la pista simboliza exactamente U$D 1.465.910 de inyección para la cuenta bancaria de cada escudería.

Colapinto consiguió más de 4 millones de dólares para las arcas de Alpine tras el GP de Miami (Getty Images).

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Aunque los valores exactos de la presente temporada pueden sufrir leves modificaciones y se confirmarán recién a fin de año, esta base sirve como un panorama real. Con este cálculo sobre la mesa, los cinco puntos totales obtenidos en Miami son verdadera música para los oídos del experimentado Flavio Briatore.

Los millones que gana cada piloto por GP, según la posición

Posición Puntos Millones por GP/Sprint (en U$D) 1° 25 pts 36.647.750 2° 18 pts 26.386.380 3° 15 pts 21.988.650 4° 12 pts 17.590.920 5° 10 pts 14.659.100 6° 8 pts 11.727.280 7° 6 pts 8.795.460 8° 4 pts 5.863.640 9° 2 pts 2.931.820 10° 1 pt 1.465.910 — — — Sprint 1° 8 pts 11.727.280 Sprint 2° 7 pts 10.261.370 Sprint 3° 6 pts 8.795.460 Sprint 4° 5 pts 7.329.550 Sprint 5° 4 pts 5.863.640 Sprint 6° 3 pts 4.397.730 Sprint 7° 2 pts 2.931.820 Sprint 8° 1 pt 1.465.910

Campeonato de pilotos de la F1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 100 puntos George Russell (Mercedes) – 80 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 63 puntos Lando Norris (McLaren) – 51 puntos (+1) Lewis Hamilton (Ferrari) – 49 puntos (-1) Oscar Piastri (McLaren) – 43 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 26 puntos (+2) Ollie Bearman (Haas) – 17 puntos (-1) Pierre Gasly (Alpine) – 16 puntos (-1) Liam Lawson (RB) – 10 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 7 puntos (+5) Arvid Lindblad (RB) – 4 puntos (-1) Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos (-1) Carlos Sainz (Williams) – 4 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos (-2) Esteban Ocon (Haas) – 1 punto (-1) Alex Albon (Williams) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos

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Campeonato de constructores de la F1 2026