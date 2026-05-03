Pierre Gasly habló de su vuelco en el GP de Miami: “Nunca me había pasado algo así; no sabía dónde iba a terminar”

Este domingo se disputó el Gran Premio de Miami de la F1 2026, la primera carrera tras cinco semanas sin actividad. Aunque para Pierre Gasly, la competencia duró apenas 4 vueltas. Sufrió un toque por parte de Liam Lawson cuando intentaba adelantar al neozelandés, y terminó teniendo un espectacular accidente, con vuelco incluido.

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Gasly quedó contra las barreras de protección, con medio auto enganchado. Por suerte, pudo salir ileso y caminando, pero eso no significa que no haya sido un susto grande para el experimentado piloto francés. “Creo que nunca me había pasado algo así en la Fórmula 1“, reconoció hablando con la prensa luego de volver al paddock.

Over goes Gasly's Alpine! 😱



Both Pierre and Liam Lawson were OK after this collision in Miami 👇#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/8b4bfSaJLU — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

“Fue bastante impresionante, no sabía muy bien adónde iba, dónde iba a terminar y cuándo… No, no fue agradable“, completó Gasly al respecto. El francés también reconoció que su pelea con Lawson fue producto de un retraso sufrido en la largada, cuando iniciaba la carrera varias posiciones adelante.

“Tuve una gran largada, salí sexto de la primera curva, pero me encontré a Max (Verstappen) volviendo a la pista y tuve que pararme en los frenos, lo que me hizo perder 5 o 6 posiciones, y toda la ventaja que había obtenido”, explicó Gasly.

El espectacular vuelco de Pierre Gasly en el GP de Miami. (Getty)

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“No estaba preocupado porque se que teníamos el ritmo para remontar fácilmente. La pena es haber dejado tantos puntos en un fin de semana donde estábamos bastante por delante del resto de la zona media”, completó.

Gasly fue uno de los cuatro pilotos en abandonar el GP de Miami, junto a Liam Lawson, Isack Hadjar y Nico Hulkenberg. La próxima carrera está pactada para el fin de semana del 22 al 24 de mayo, con el Gran Premio de Canadá, un clásico.

Resultados del GP de Miami de la F1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) Franco Colapinto (Alpine) Charles Leclerc (Ferrari) Carlos Sainz (Williams) Alex Albon (Williams) Ollie Bearman (Haas) Gabriel Bortoleto (Audi) Esteban Ocon (Haas) Arvid Lindblad (RB) Fernando Alonso (Aston Martin) Sergio Pérez (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac)

DNF – Nico Hulkenberg (Audi)

DNF – Isack Hadjar (Red Bull)

DNF – Pierre Gasly (Alpine)

DNF – Liam Lawson (RB)

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*Charles Leclerc terminó sexto pero fue sancionado con 20 segundos y cayó al octavo puesto.

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