Clasificación del GP de Qatar de la Fórmula 1: Franco Colapinto largará 20°, Gasly sorprendió en Q3 y la pole fue para Piastri

La clasificación del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 arrojó resultados totalmente opuestos para los pilotos del equipo Alpine. Mientras que Pierre Gasly logró una actuación sorpresiva al meterse en la Q3 y asegurarse largar 9°, Franco Colapinto no pudo hacer pie en el Circuito de Lusail y quedó relegado al último lugar de la grilla de partida (20°) para la carrera del domingo. La parte alt quedó dominada por los McLaren, con Oscar Piastri aferrándose a la pole.

El piloto argentino no logró revertir la performance que arrastró desde la Sprint, donde también se conformó con la misma posición. Ahora, sufrió el coche al salir de pista en sus dos primeros giros. Finalmente, su único registro válido de 1m21s137 lo dejó en la vigésima posición, confirmando que su Alpine A525 parece pedir a gritos el final de la temporada.

La lucha por la pole position se centró en un electrizante duelo de McLaren. Pese a una bandera roja por un elemento perdido del Williams de Carlos Sainz en la Q3, y un impactante doble trompo sin consecuencias de Charles Leclerc (Ferrari), la velocidad de los autos británicos fue inalcanzable para el resto. Oscar Piastri. Verstappen cerró el podio, quedando a dos décimas.

La gran sorpresa de la jornada fue Pierre Gasly, quien demostró que los ajustes realizados al monoplaza tras la carrera Sprint le sentaron excelente. El francés encontró el ritmo necesario para sortear la Q1 y luego, con una gran vuelta, se ubicó en la Q2 logrando el pase a la tanda definitiva. Finalmente, terminó por encima de Leclerc y largará desde el noveno lugar.

Así quedó la grilla de largada para el GP de Qatar

Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) George Rusell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Isack Hadjar (Racing Bulls) Carlos Sainz (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Pierre Gasly (Alpine) Charles Leclerc (Ferrari) Nico Hulkenberg (Sauber) Liam Lawson (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Gabriel Bortoleto (Sauber) Alex Albon (Williams) Yuki Tsunoda (Red Bull) Esteban Ocon (Haas) Lewis Hamilton (Ferrari) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine)

Minuto a minuto de la clasificación al GP de Qatar

16.05 – ¡Terminó la Q3! La primera fila será para McLaren: Piastri quedó líder (1:19.387) y Norris como escolta. Verstappen completa el podio, a dos décimas de distancia. Gasly redondeó una gran clasificación y largará 9°, por encima de Leclerc.

16.00 – Se reanuda la Q3.

15.56 – Bandera roja y Q3 demorada debido a que Sainz salió con algún material pegado en la rueda y lo perdió en medio de la pista.

15.55 – Leclerc dio tres vueltas en un trompo.

15.54 – Gasly quedó sexto en su primera vuelta, a 1.2s de Norris.

15.53 – Norris marca el primer registro, con 1:19.495. Piastri queda a 35 milésimas.

15.50 – ¡Comenzó la Q3!

15.42 – ¡Terminó la Q2! Se salvó Leclerc, que quedó noveno. Hulkenberg (11°), Lawson (12°), Bearman (13°), Bortoleto (14°) y Albon (15°) fueron eliminados.

15.41 – Gasly mejoró su tiempo y sigue sorprendiendo: escaló al octavo puesto y estará en Q3 con un auto herido, al cual le vinieron a la perfección los ajustes realizados, a diferencia de Colapinto.

15.40 – Norris hizo una vuelta de seguridad y se metió en la Q3, quedando a dos décimas del líder Piastri. Se están quedando fuera Leclerc y Antonelli.

15.36 – Piastri marcha líder, con 1:19.650. Norris todavía no marcó tiempo, ya que le borraron su primer intento.

15.35 – Flojo inicio de Leclerc, a quien le cuesta mejorar su tiempo y está quedando eliminado. Lo separan dos décimas de Albon.

15.34 – Gasly marcó su giro y escaló a la séptima posición.

15.32 – Verstappen mejora su tiempo y se pone primero, con 1:20.142.

15.29 – Bearman se convierte en la primera referencia con 1:20.438.

15.27 – ¡Comenzó la Q2!

15.19 – ¡Terminó la Q1! Tsunoda (16°), Ocon (17°), Hamilton (18°), Stroll (19°) y Colapinto (20°), eliminados. Mientras el piloto de Ferrari volvió a decepcionar, Gasly sorprendió y se metió en Q2.

15.18 – No le alcanzó a Colapinto, quien quedó eliminado de la Q1 y partirá 20° en la carrera. Presentó un registro de 1:21.37s, a un segundo de la punta.

15.17 – Tras irse afuera de los límites en sus dos intentos, Colapinto sale con neumáticos blandos para dar su último intento por meterse en Q2.

15.13 – Los McLaren pasan a dominar la escena, con Norris líder y Piastri haciéndole de escolta. Rusell completa el podio.

15.12 – A diferencia de Gasly, Colapinto sufrió el circuito en los dos intentos realizados y se encuentra en el fondo. Todavía no completó una vuelta limpia.

15.10 – Gasly sorprende y, tras marcar el mejor tiempo en el sector 2, ascendió a la segunda posición. Quedó a menos de una décima de Hadjar, el nuevo líder.

15.09 – Leclerc recibe una bocanada de oxígeno y asciende al sexto puesto. Con el correr de los minutos, la pista y los tiempos irán mejorando.

15.07 – Piastri pasa a dominar, con 1:20.739s, quedando Alonso y Rusell en el podio. Gasly y Colapinto, por el momento están quedando eliminados, al igual que Leclerc y Hamilton, de flojo inicio.

15.06 – Colapinto se fue de los límites en la curva número 15 y condenó su primera vuelta.

15.05 – Colapinto completó su primer giro y se ubicó 10°, dos puestos por debajo de Gasly. Lidera Alonso con 1:20.980s.

15.03 – Sainz marcó la primera referencia, con un tiempo de 1:22.354s

15.00 – ¡Comienza la Qualy! Se pone en marcha la Q1, con los 20 pilotos participando de ella.

14.58 – Con una temperatura de 20°C, se viene la clasificación del GP de Qatar.

14.30 – Restan 30 minutos para el inicio de la qualy de la penúltima carrera de la temporada.

Horarios del fin de semana en Qatar

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE

Clasificación Sprint: Realizado

SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE

Carrera Sprint: Realizado

Clasificación: Realizado

DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE

Carrera: 13:00 horas

