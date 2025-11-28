Colapinto y una revelación que sentencia el GP de Qatar para Gasly y Alpine: “Hay que cambiarlo y no tenemos más”

El fin de semana en el GP de Qatar no parece ser el mejor para Alpine. Si bien en las últimas carreras se vieron mejorías respecto a lo demostrado a lo largo de toda la temporada de la Fórmula 1, lo cierto es que lo mostrado durante este viernes en el Circuito Internacional de Lusail no da lugar a la ilusión para Franco Colapinto y Pierre Gasly.

Los puestos 18° y 19° del francés en la FP1 y la clasificación de la Sprint, y los dos últimos puestos de Franco hablan por sí solos, y demuestran que Alpine se encuentra varios escalones abajo de los demás monoplazas en Qatar. Incluso, Colapinto alertó un problema extra que arrastrarán durante las sesiones del sábado y la carrera del domingo.

Tras la qualy de la Sprint, el argentino habló con ESPN y dejó un testimonio revelador: “No tuve grip en toda la sesión. Después de la FP1, los dos (NdR: Gasly y Colapinto) rompimos mucho el piso porque iba saltando mucho el auto en las curvas rápidas. Había que cambiarlos, pero no tenemos más“.

Este defecto en el piso de los dos autos de Alpine explica el motivo por el que no hubo mejorías en la clasificación, y porqué estuvieron tan lejos del posible avance a Q2 o Q3. Lógicamente, será una problemática que les complicará todo el fin de semana.

Debido a esta cuestión, Colapinto anticipa que será un GP complicado para ambos pilotos, y se detuvo a analizar brevemente lo que fue el rendimiento en las sesiones del viernes: “Es un auto complicado de llevar e inestable, no se siente rápido. En general, fuimos los dos muy lentos. Hay que enfocarse en mañana y hacer lo mejor posible. Será lo que tenga que ser“.

Por qué Colapinto mencionó que Alpine no tiene más pisos para reparar los autos

Todos los equipos y todos los autos cuentan con una determinada cantidad de piezas por temporada para reponer en los monoplazas. Alpine se quedó sin posibilidad de modificar el piso de los dos autos por dicha cuestión.

Publicidad

Publicidad

ver también Clasificación de la Sprint del GP de Qatar de la Fórmula 1: Franco Colapinto largará 20°, Gasly 19° y Piastri se quedó con la pole

Sin embargo, la realidad difiere parcialmente de las palabras de Colapinto. Resulta que, según Motorsport, Alpine sí cambió los pisos de los monoplazas tras la qualy, pero se tratan de pisos con menor eficiencia aerodinámica. Por ende, los pilotos no tendrán el agarre necesario para circular en Qatar de manera propicia.

Posiciones finales de la Qualy Sprint del GP de Qatar

Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Fernando Alonso (Aston Martin) Yuki Tsunoda (Red Bull) Max Verstappen (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) Carlos Sainz (Williams) Charles Leclerc (Ferrari) Alex Albon (Williams) Isack Hadjar (VCARB) Oliver Bearman (Haas) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Nico Hulkenberg (Kick Sauber) Esteban Ocon (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Liam Lawson (VCARB) Lewis Hamilton (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine)

Horarios del fin de semana en Qatar

SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE

Carrera Sprint: 11:00 horas

Clasificación: 15:00 horas

Publicidad

Publicidad

DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE