Franco Colapinto se mostró más autocrítico que nunca por la velocidad del Alpine tras quedar 20° en la qualy del GP de Qatar: “Fue todo mío”

La clasificación del Gran Premio de Qatar arrojó una vez más resultados opuestos para el equipo Alpine, en lo que fue una jornada de contraste absoluto: mientras Pierre Gasly fue la sorpresa positiva al meterse en Q3 y asegurarse el 9° puesto, Franco Colapinto no pudo hacer pie en el Circuito de Lusail y largará último. El piloto argentino, frustrado por el resultado, asumió una categórica autocrítica que luego complementó con su análisis sobre el monoplaza.

Tras quedar relegado a la vigésima posición, Colapinto no dudó en señalar su propio rendimiento como la causa de la eliminación temprana en la Q1. “Me fui afuera. Fue una mala qualy, manejé muy mal. Con un poco bronca porque estaba mejor el auto, pero manejé mal“, admitió sin rodeos.

El piloto argentino reconoció que no estuvo “fino” y que los errores en los límites de pista y las salidas fueron determinantes. “Fueron vueltas malas, me fui afuera dos veces, todo yo. No estuve bien. En la última vuelta tampoco estuvo bien. Fue todo mío, no me sentí bien“, explicó sobre una sesión donde solo pudo concretar un giro rápido.

Tweet placeholder

La frustración por el rendimiento del monoplaza

La qualy solo confirmó las sensaciones que Colapinto ya había expuesto horas antes, tras finalizar en el último puesto de la carrera Sprint. Allí, el piloto lamentó que la falta de velocidad en el Alpine A525 es un problema persistente, más allá de los contratiempos personales. “Igualmente creo que fue positivo para aprender un poco, aunque no vamos rápido. Eso es lo más frustrante“, afirmó.

Bajo esa línea, el argentino notó una diferencia de performance clara con su compañero, a pesar de que el equipo había realizado ajustes en el coche. “Creo que Pierre fue un poco más rápido, encontró cosas muy buenas en el auto“, agregó, señalando un posible problema en su propia puesta a punto. “En mi caso lo ablandamos mucho y no va, así que veremos un poco el porqué para tratar de solucionarlo para la clasificación“, concluyó, dejando en claro que el equipo tiene trabajo a contrarreloj.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

ver también Lo postularon como reemplazo de Colapinto en Alpine y dejó entrever que se irá de la Fórmula 1: “La gente lo sabe”

ver también Colapinto y una revelación que sentencia el GP de Qatar para Gasly y Alpine: “Hay que cambiarlo y no tenemos más”

En un contraste notable, Pierre Gasly demostró que los ajustes le sentaron bien, logrando meterse en Q3 y dejando en evidencia la brecha de rendimiento que existe actualmente en el garage francés. En la punta, el duelo en la clasificación fue de McLaren: Oscar Piastri, ganador de la Sprint, se quedó con la pole position, superando a su compañero Lando Norris.

Con la intención de buscar un mejor grip y solucionar ciertos daños en el piso detectados en la acción del viernes, Alpine había realizado modificaciones en el coche. No obstante, las sensaciones de Colapinto terminaron siendo negativas. “En mi caso lo ablandamos mucho y no va, así que veremos un poco el porqué para tratar de solucionarlo para la clasificación“, expresó.

Publicidad

Publicidad

“Es un circuito con mucha degradación adelante y eso está costando, así que veremos“, concluyó el argentino, dejando en claro que el equipo tiene trabajo a contrarreloj por delante para mejorar la performance de cara a la carrera principal del fin de semana.

Así quedó la grilla de largada para el GP de Qatar

Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) George Rusell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Isack Hadjar (Racing Bulls) Carlos Sainz (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Pierre Gasly (Alpine) Charles Leclerc (Ferrari) Nico Hulkenberg (Sauber) Liam Lawson (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Gabriel Bortoleto (Sauber) Alex Albon (Williams) Yuki Tsunoda (Red Bull) Esteban Ocon (Haas) Lewis Hamilton (Ferrari) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine)

Horarios del fin de semana en Qatar

SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE

Clasificación: 15:00 horas

Publicidad

Publicidad

DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE

Carrera: 13:00 horas

Datos clave