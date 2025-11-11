Es tendencia:
Franco Colapinto criticó públicamente a otro piloto de la Fórmula 1 luego del GP de Brasil: “Lo hace siempre”

Fue protagonista de uno de los accidentes del fin de semana, y Colapinto no se la dejó pasar.

Por Germán Celsan

El Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 tuvo un sabor agridulce para Franco Colapinto; por un lado, fue el escenario para la confirmación de su continuidad de cara al 2026 con Alpine. Por otro, protagonizó un duro accidente en la Carrera Sprint, que le costó todo el fin de semana.

Sin embargo, luego de la carrera Colapinto se refirió a uno de los incidentes que tuvo lugar en el Gran Premio del domingo: el despiste de Gabriel Bortoleto que lo dejó fuera de carrera en la primera vuelta. Un golpe que dolió el doble luego de todo lo que trabajaron los mecánicos de Sauber en recuperar el auto tras el grave golpe en la Carrera Sprint.

Pero, para Colapinto, quien provocó el accidente de Bortoleto el domingo fue Lance Stroll. Alguien a quien el argentino tiene entre ceja y ceja. “Stroll siempre está sacando gente de la pista, nunca mira los espejos“, señaló en diálogo con la prensa internacional una vez finalizada la carrera.

Lance Stroll, un piloto que no le agrada en absoluto a Colapinto.

Tiró a Gabriel contra la pared, lo hace siempre“, completó Colapinto en su fuerte crítica directa contra el canadiense de Aston Martin, a quien logró mantener detrás suyo sobre el final de la carrera.

Bortoleto no culpó a Stroll

En contraposición con las declaraciones de Colapinto, el propio Gabriel Bortoleto desligó a Lance Stroll de cualquier responsabilidad sobre lo sucedido en esa primera vuelta el domingo: “No vale la pena señalar a nadie, fue la primera vuelta, nada más“, declaró el brasileño, que tuvo un fin de semana para el olvido en su primera carrera de local en la F1.

“Yo estaba por el exterior y el se abrió un poco de más. Me tocó la rueda delantera y terminé contra la pared”, detalló Bortoleto. “Pero fue un incidente de carrera. Obviamente, si me hubieran dado un poco más de espacio, hubiera podido girar, y probablemente lo hubiera superado porque tenía mejores neumáticos”, agregó.

En síntesis

  • Franco Colapinto acusó a Lance Stroll de sacar a Gabriel Bortoleto de la pista en la primera vuelta del Gran Premio del domingo.
  • Colapinto criticó a Lance Stroll diciendo que “siempre está sacando gente de la pista” y “nunca mira los espejos”.
  • El piloto brasileño Gabriel Bortoleto desligó a Lance Stroll de la responsabilidad de su accidente en la primera vuelta.
