GP de Estados Unidos: Max Verstappen ganó la Sprint, abandonaron los McLaren y Colapinto quedó 14°

El neerlandés recortó ocho puntos y se metió de lleno en la lucha por el campeonato. El argentino fue lento, pero sacó provecho de una Sprint repleta de accidentes.

Por Joaquín Alis

Verstappen ganó la Sprint, abandonaron los McLaren y Colapinto quedó 14°
© Getty ImagesVerstappen ganó la Sprint, abandonaron los McLaren y Colapinto quedó 14°

En un fin de semana repleto de Fórmula 1 en Austin, Franco Colapinto terminó 14° en una inolvidable carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos. En una carrera a la que no le faltó absolutamente nada, Max Verstappen se quedó con una victoria clave para el campeonato.

El accidente entre los dos McLaren, que dejó afuera tanto a Oscar Piastri como a Lando Norris en la primera vuelta, le dejó 8 puntos fundamentales al campeón del mundo. Además, Fernando Alonso, Esteban Ocon y Lance Stroll también tuvieron que abandonar.

Las posiciones de la carrera sprint del GP de Estados Unidos

  1. Max Verstappen – Red Bull
  2. George Russell – Mercedes
  3. Carlos Sainz – Williams
  4. Lewis Hamilton – Ferrari
  5. Charles Leclerc – Ferrari
  6. Alexander Albon – Williams
  7. Yuki Tsunoda – Red Bull
  8. Andrea Kimi Antonelli – Mercedes
  9. Liam Lawson – RB
  10. Pierre Gasly – Alpine
  11. Gabriel Bortoleto – Sauber
  12. Isack Hadjar – RB
  13. Nico Hülkenberg – Sauber
  14. Franco Colapinto – Alpine
  15. Oliver Bearman – Haas
  16. DNF. Lance Stroll – Aston Martin
  17. DNF. Esteban Ocon – Haas
  18. DNF. Oscar Piastri – McLaren
  19. DNF. Fernando Alonso – Aston Martin
  20. DNF. Lando Norris – McLaren

Minuto a minuto de la carrera sprint del GP de Estados Unidos

14:42 – Final de la carrera sprint: ¡ganó Max Verstappen!

14:39 – Vuelta 18/19 – Hay penalización de 10 segundos para Oliver Bearman por adelantar a Antonelli por afuera de la pista. Colapinto sube una posición sobre el cierre.

14:34 – Vuelta 17/19 – Insólito error de Stroll, que se adjudicó toda la responsabilidad y se disculpó con Ocon. Safety Car hasta el final.

14:33 – Vuelta 16/19 – ¡Accidente entre Ocon y Stroll! Los dos afuera. Colapinto sube dos posiciones.

14:30 – Vuelta 14/19 – Max se aleja de Russell: le saca 2 segundos y medio. Antonelli y Bearman se disputan el 8° lugar, el último que da puntos.

14:26 – Vuelta 12/19 – Colapinto continúa en el 17° lugar. Ningún piloto en zona de DRS. Por ahora, Verstappen se lleva una victoria clave para el campeonato.

14:22 – Vuelta 9/19 – Hamilton pasa a Leclerc y se ubica 4°. Gasly cae al 11° lugar.

14:20 – Vuelta 8/19 – Russell ataca a Verstappen. Ambos salen de pista pero mantienen las posiciones. Gasly perdió el noveno lugar con Antonelli. Colapinto sigue 17°, cada vez más lejos de Hadjar.

14:17 Vuelta 6/19 – La FIA confirma que no hay investigación por el accidente de la largada.

14:15 Vuelta 5/19 – Acelera Verstappen y continúa la Sprint. Por ahora: Russell P2 y Sainz P3.

14:14 Vuelta 5/19 – Se termina el Safety Car.

14:10 Vuelta 3/19 – Colapinto se reincorporó en el último lugar. Gasly subió al 9°. El más beneficiado fue Yuki Tsunoda, que pasó del 18° al 7° lugar. Continúa el Safety Car.

14:08 Vuelta 2/19 – Safety Car. Franco Colapinto cambió neumáticos. Fernando Alonso también abandonó la carrera.

14:06 – Vuelta 1/19 – ¡Abandonan los McLaren! Hülkenberg tocó a Piastri, que se llevó puesto a Norris. Ambos afuera. Franco Colapinto tiene una pinchadura e ingresa a boxes.

14:04 – ¡Comenzó la carrera!

14:00 – Los pilotos dan la vuelta de formación previo al inicio de la Sprint.

13:55 – Todo listo en el Circuito de las Américas. Se viene la vuelta de formación.

13:48 – Los pilotos se acercan a la parrilla y se preparan para la largada.

13:45 – Es el tercer año consecutivo en el que el GP de Estados Unidos tiene carrera sprint. Max Verstappen fue el ganador tanto en 2023 como en 2024.

13:39 – Cabe recordar que, al tratarse de un Sprint, este sábado se correrá a 19 vueltas. La carrera del domingo será a 56 giros.

13:35 – El Circuito de las Américas es uno de los más modernos de la Fórmula 1. Fue inaugurado el 21 de octubre de 2012 y la primera victoria del GP de Estados Unidos fue de Lewis Hamilton a bordo de un McLaren. En 2024, la victoria fue para Charles Leclerc, de Ferrari.

13:30 – En exactamente 30 minutos comenzará la carrera sprint. Max Verstappen largará en la pole position y compartirá fila con Lando Norris. Por su parte, Franco Colapinto partirá en el 17° lugar, compartiendo fila con Yuki Tsunoda.

