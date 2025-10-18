GP de Estados Unidos: Max Verstappen ganó la Sprint, abandonaron los McLaren y Colapinto quedó 14°

En un fin de semana repleto de Fórmula 1 en Austin, Franco Colapinto terminó 14° en una inolvidable carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos. En una carrera a la que no le faltó absolutamente nada, Max Verstappen se quedó con una victoria clave para el campeonato.

El accidente entre los dos McLaren, que dejó afuera tanto a Oscar Piastri como a Lando Norris en la primera vuelta, le dejó 8 puntos fundamentales al campeón del mundo. Además, Fernando Alonso, Esteban Ocon y Lance Stroll también tuvieron que abandonar.

Las posiciones de la carrera sprint del GP de Estados Unidos

Max Verstappen – Red Bull George Russell – Mercedes Carlos Sainz – Williams Lewis Hamilton – Ferrari Charles Leclerc – Ferrari Alexander Albon – Williams Yuki Tsunoda – Red Bull Andrea Kimi Antonelli – Mercedes Liam Lawson – RB Pierre Gasly – Alpine Gabriel Bortoleto – Sauber Isack Hadjar – RB Nico Hülkenberg – Sauber Franco Colapinto – Alpine Oliver Bearman – Haas DNF. Lance Stroll – Aston Martin DNF. Esteban Ocon – Haas DNF. Oscar Piastri – McLaren DNF. Fernando Alonso – Aston Martin DNF. Lando Norris – McLaren

Minuto a minuto de la carrera sprint del GP de Estados Unidos

14:42 – Final de la carrera sprint: ¡ganó Max Verstappen!

14:39 – Vuelta 18/19 – Hay penalización de 10 segundos para Oliver Bearman por adelantar a Antonelli por afuera de la pista. Colapinto sube una posición sobre el cierre.

14:34 – Vuelta 17/19 – Insólito error de Stroll, que se adjudicó toda la responsabilidad y se disculpó con Ocon. Safety Car hasta el final.

14:33 – Vuelta 16/19 – ¡Accidente entre Ocon y Stroll! Los dos afuera. Colapinto sube dos posiciones.

14:30 – Vuelta 14/19 – Max se aleja de Russell: le saca 2 segundos y medio. Antonelli y Bearman se disputan el 8° lugar, el último que da puntos.

14:26 – Vuelta 12/19 – Colapinto continúa en el 17° lugar. Ningún piloto en zona de DRS. Por ahora, Verstappen se lleva una victoria clave para el campeonato.

14:22 – Vuelta 9/19 – Hamilton pasa a Leclerc y se ubica 4°. Gasly cae al 11° lugar.

14:20 – Vuelta 8/19 – Russell ataca a Verstappen. Ambos salen de pista pero mantienen las posiciones. Gasly perdió el noveno lugar con Antonelli. Colapinto sigue 17°, cada vez más lejos de Hadjar.

14:17 – Vuelta 6/19 – La FIA confirma que no hay investigación por el accidente de la largada.

14:15 – Vuelta 5/19 – Acelera Verstappen y continúa la Sprint. Por ahora: Russell P2 y Sainz P3.

14:14 – Vuelta 5/19 – Se termina el Safety Car.

14:10 – Vuelta 3/19 – Colapinto se reincorporó en el último lugar. Gasly subió al 9°. El más beneficiado fue Yuki Tsunoda, que pasó del 18° al 7° lugar. Continúa el Safety Car.

14:08 – Vuelta 2/19 – Safety Car. Franco Colapinto cambió neumáticos. Fernando Alonso también abandonó la carrera.

14:06 – Vuelta 1/19 – ¡Abandonan los McLaren! Hülkenberg tocó a Piastri, que se llevó puesto a Norris. Ambos afuera. Franco Colapinto tiene una pinchadura e ingresa a boxes.

14:04 – ¡Comenzó la carrera!

14:00 – Los pilotos dan la vuelta de formación previo al inicio de la Sprint.

13:55 – Todo listo en el Circuito de las Américas. Se viene la vuelta de formación.

13:48 – Los pilotos se acercan a la parrilla y se preparan para la largada.

13:45 – Es el tercer año consecutivo en el que el GP de Estados Unidos tiene carrera sprint. Max Verstappen fue el ganador tanto en 2023 como en 2024.

13:39 – Cabe recordar que, al tratarse de un Sprint, este sábado se correrá a 19 vueltas. La carrera del domingo será a 56 giros.

13:35 – El Circuito de las Américas es uno de los más modernos de la Fórmula 1. Fue inaugurado el 21 de octubre de 2012 y la primera victoria del GP de Estados Unidos fue de Lewis Hamilton a bordo de un McLaren. En 2024, la victoria fue para Charles Leclerc, de Ferrari.

13:30 – En exactamente 30 minutos comenzará la carrera sprint. Max Verstappen largará en la pole position y compartirá fila con Lando Norris. Por su parte, Franco Colapinto partirá en el 17° lugar, compartiendo fila con Yuki Tsunoda.

