En honor a Fangio: el emotivo trasfondo del nuevo casco de Colapinto para el GP de Austin en la Fórmula 1

Franco Colapinto desembarca en Austin para el Gran Premio de Estados Unidos con el objetivo claro de continuar ganando crédito para ratificar su continuidad en la próxima temporada de Fórmula 1. Sin embargo, antes de que su Alpine salga a la pista, el argentino ya acaparó la atención de los fanáticos. ¿El motivo? Un inesperado y emotivo cambio en su equipamiento: su casco.

A través de un video oficial de la escudería, los seguidores notaron que Colapinto aparecía sosteniendo un casco con un diseño completamente nuevo: de base blanca con detalles en amarillo, diferente al azul que lo identifica con Alpine. No obstante, el misterio se resolvió rápidamente. Es que reveló que se trata de un homenaje a una de las gestas más heroicas del automovilismo nacional.

El diseño está inspirado en el mítico Torino de Nürburgring, el auto que en 1969, bajo el comando del legendario Juan Manuel Fangio y el ingeniero Oreste Berta, protagonizó la inolvidable “Misión Argentina“.

La hazaña de los Torino en Nürburgring

En agosto de 1969, una delegación argentina llegó a Alemania para competir en el Maratón de la Ruta, una prueba extrema de 84 horas de duración en el temible circuito de Nürburgring. Con tres IKA Torino 380 W de fabricación nacional, se enfrentaron a 68 rivales de marcas gigantes como Porsche, BMW y Mercedes-Benz. Contra todo pronóstico, y en condiciones adversas, el auto argentino demostró una resistencia formidable. Aunque por una serie de penalizaciones no lograron la victoria oficial, el Torino número 3 fue el auto que más vueltas completó en toda la carrera (334), ganándose el respeto del mundo fierrero.

El Torino que participó en las 84 Horas de Nürburgring y Colapinto homenajeó en su nuevo casco (@lulistonte12).

Un homenaje para tres carreras clave

Cincuenta y seis años después de aquel momento, Colapinto trae ese legado de vuelta a la cima del automovilismo mundial. Lucirá este casco homenaje no solo en el Gran Premio de Austin, sino durante toda la gira americana, que incluye las fechas de México y Brasil. Un gesto que lo conecta directamente con la época de oro albiceleste.

Colapinto luciendo su nuevo casco para la Gira de las Américas (@Corazondef1).

Igualmente, el casco no será el único estreno con un guiño a la Argentina que se verá en Austin. El propio Alpine anunció que el monoplaza de Colapinto lucirá una versión renovada para toda la gira americana. En este caso, el diseño mantiene su tradicional base azul y rosa, pero incorpora el color amarillo en honor a su nuevo patrocinador principal para estas fechas: Mercado Libre, firma que también influyó para el diseño del nuevo casco.

Esta serie de tributos de Colapinto, además, llegan en un circuito que le trae grandes recuerdos. Es que fue precisamente Austin, en 2024, donde junto a Williams consiguió sus últimos puntos en la Máxima, tras finalizar 10°. De yapa, en aquel fin de semana protagonizó la que fue elegida como la “maniobra del año”: un espectacular sobrepaso a Fernando Alonso. Así, con un casco cargado de historia y en una pista de gratos recuerdos, Franco buscará llevarse un gran resultado de Norteamérica.

A qué hora se corre el GP de Estados Unidos

Práctica libre 1: viernes 17 de octubre 14:30

Clasificación sprint: viernes 17 de octubre 18:30

Carrera sprint: sábado 18 de octubre 14:00

Clasificación: sábado 18 de octubre 18:00

Carrera: domingo 19 de octubre 16:00

