Franco Colapinto expuso la realidad de Alpine en el GP de Barcelona: “Casi termino contra la pared tres veces en una vuelta”

Fiel a su estilo, Colapinto fue muy sincero luego de lo vivido en la clasificación del Gran Premio de Barcelona.

Franco Colapinto dialogó con los medios luego de clasificar en el puesto 13 para la carrera principal del Gran Premio de Barcelona. Una posición que no es la que esperaban en Alpine, pero que se dio luego de que el argentino pudiera extraer todo lo posible del auto e incluso vencer a su compañero de equipo Pierre Gasly.

El Gran Premio de Barcelona se vive por Disney+

Qué dijo Colapinto

“Fue un desastre, traté de extraer todo lo que podía del auto, traté de ir con el cuchillo entre los dientes, pero el auto no hace lo que quiero, voy haciendo drift (NdR: derrapando) toda la vuelta”, comenzó Colapinto. Luego prosiguió explicando: “Salgo de la (curva) 2 totalmente de costado, voy patinando en la (curva) 3, que no puedo ni traerlo en la pista, en la 4 entra de cola, se mueve, no tracciona. Me quedo sin gomas traseras en la curva 5 y el último sector es imposible, con el auto que tenemos hoy en día, imposible“.

“Sabía que iba a ser muy difícil, intenté jugármela, pero no sale nada“, reconoció el argentino. “La verdad es que es muy malo el balance, no encontramos la vuelta el fin de semana. Di vuelta el auto para la FP3, di vuelta el auto para la Qualy, no hace nada. Nada funciona“.

Colapinto lo dejó todo en la clasificación, pero el A526 no está cómodo en Barcelona. (Getty)

Luego reconoció que iba al límite, y ni así fue capaz de meterse entre los 10: “Es bastante frustrante cuando estás jugándotela y no sale nada, casi termino contra la pared tres veces en una vuelta… Es una pena.” No obstante, entiende que el domingo puede haber chances de puntuar: “Pero hay que trabajar para mañana, largando 13 creo que hay oportunidades y creo que no estamos tan lejos de los puntos. Vamos a intentar hacer una buena carrera, ojalá tengamos menos degradación que en la qualy, que en una vuelta nos quedamos sin gomas”, esbozó.

Finalmente, haciendo un balance general, señaló que el auto este fin de semana no está como en otros Grandes Premios y si bien puntuar es posible, necesitan mejorar mucho con respecto a la simulación de carrera que hizo ayer en la FP2, donde se notó mucho la degradación del auto.

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A Alpine le costó todo el fin de semana en Barcelona. (Getty)

“En general, una qualy muy difícil, un auto muy incómodo de manejar, no lo disfruté. Intenté ir al límite, pero cuando voy al límite, el auto hace lo que quiere. Una pena. Ayer íbamos más lento que los Fórmula 2, un desastre. Empecé en 1:20 y terminé en 1:26, la degradación era muy mala, ojalá todos tengan degradación porque sino… Ayer el long-run fue muy malo de manejar“, concluyó.

MÁS LENTOS QUE LA F2 ÍBAMOS. CAPÁZ NICO (VARRONE) IBA MÁS RÁPIDO". Franco Colapinto sobre el rendimiento de su Alpine 🤣



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Parrilla de largada del GP de Barcelona

George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Isack Hadjar (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Liam Lawson (RB) Nico Hülkenberg (Audi) Charles Leclerc (Ferrari) Arvid Lindblad (RB) Gabriel Bortoleto (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Pierre Gasly (Alpine) Ollie Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Esteban Ocon (Haas) Alexander Albon (Williams) Sergio Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) Fernando Alonso (Aston Martin)

A qué hora se corre el Gran Premio de Barcelona

El Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1 2026 tendrá lugar este domingo 14 de junio desde las 10:00hs en horario argentino. La competencia está pactada a 66 vueltas en el Circuito de Barcelona-Cataluña.