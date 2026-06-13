Franco Colapinto largará 13º el Gran Premio de Barcelona

Luego de tres tandas libres complicadas, el argentino sacó el máximo del Alpine, pero no fue suficiente para entrar en Q3.

La clasificación del Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1, tuvo lugar este sábado por la mañana, en lo que fue una nueva demostración de que para Franco Colapinto y Alpine, está siendo un fin de semana muy complicado. El argentino extrajo el máximo del auto, pero no pudo pasar de un puesto 13.

El Gran Premio de Barcelona se vive por Disney+

Colapinto se impuso a Pierre Gasly, su compañero de equipo, por 70 milésimas, pero les faltó un trecho para alcanzar un lugar entre los 10 mejores, y terminaron ubicándose en los puestos 13 y 14 para la parrilla de la carrera principal del domingo.

Adelante, George Russell continuó con su dominio de este fin de semana y se quedó con la pole position con una vuelta de 1:14.679. El segundo lugar fue, sobre el final de la tanda, para Lewis Hamilton, que se quedó a 64 milésimas de su compatriota. Será la primera vez que el siete veces campeón del mundo largue en primera fila desde Silverstone 2024.

Russell hizo la pole en Barcelona. (Getty)

Parrilla de largada del GP de Barcelona

George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Isack Hadjar (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Liam Lawson (RB) Nico Hülkenberg (Audi) Charles Leclerc (Ferrari) Arvid Lindblad (RB) Gabriel Bortoleto (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Pierre Gasly (Alpine) Ollie Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Esteban Ocon (Haas) Alexander Albon (Williams) Sergio Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) Fernando Alonso (Aston Martin)

A qué hora se corre el Gran Premio de Barcelona

El Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1 2026 tendrá lugar este domingo 14 de junio desde las 10:00hs en horario argentino. La competencia está pactada a 66 vueltas en el Circuito de Barcelona-Cataluña.

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Clasificación del GP de Barcelona de la Fórmula 1

12:12 – POLE POSITION PARA GEORGE RUSSELL . Había bajado el tiempo Kimi Antonelli, pero finalmente con un 1:14.679, el británico se quedó con el primer puesto. Lewis Hamilton, sobre el cierre, se metió segundo.

. Había bajado el tiempo Kimi Antonelli, pero finalmente con un 1:14.679, el británico se quedó con el primer puesto. Lewis Hamilton, sobre el cierre, se metió segundo. 12:06 – El mejor tiempo de estos intentos se lo lleva George Russell, con 1:15.145, por 31 milésimas sobre Oscar Piastri. Habrá una última vuelta para los 9 pilotos de esta tanda. Norris, Lawson y Hülkenberg todavía no tienen registro.

El mejor tiempo de estos intentos se lo lleva George Russell, con 1:15.145, por 31 milésimas sobre Oscar Piastri. Habrá una última vuelta para los 9 pilotos de esta tanda. Norris, Lawson y Hülkenberg todavía no tienen registro. 12:03 – Se retoma la actividad. Antonelli se la juega a dos intentos, igual que Hamilton, Hadjar y Russell. El resto intentará un único giro.

Se retoma la actividad. Antonelli se la juega a dos intentos, igual que Hamilton, Hadjar y Russell. El resto intentará un único giro. 12:00 – Dirección de carrera informó que la clasificación se reiniciará a las 12:03.

Dirección de carrera informó que la clasificación se reiniciará a las 12:03. 11:52 – SE PEGÓ LECLERC. La Ferrari quedó estancada luego de pegarle a las barreras y romper la trompa. Bandera roja con 8:30 restante. Sólo marcaron tiempo Piastri y Verstappen.

Leclerc provocó bandera roja en la clasificación.

11:50 – A lo que vinimos, diría nuestro querido Andrés Agulla. En 10 minutos conoceremos al dueño de la pole position en Barcelona.

A lo que vinimos, diría nuestro querido Andrés Agulla. En 10 minutos conoceremos al dueño de la pole position en Barcelona. 11:42 – Los eliminados fueron Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Pierre Gasly, Ollie Bearman y Carlos Sainz .

Los eliminados fueron . 11:41 – No le alcanzó a los Alpine. Franco Colapinto superó a Gasly, y quedó en puesto 13, mientras que el francés estará en puesto 14. A medio segundo de Hülkenberg que se metió en Q3 junto a Lawson, los Red Bull, McLaren, Mercedes y Ferrari.

No le alcanzó a los Alpine. Franco Colapinto superó a Gasly, y quedó en puesto 13, mientras que el francés estará en puesto 14. A medio segundo de Hülkenberg que se metió en Q3 junto a Lawson, los Red Bull, McLaren, Mercedes y Ferrari. 11:32 – El corte está en 1:16.352, por lo que el argentino tendrá que bajar, cuanto menos, un segundo. Con neumáticos nuevos es posible, aunque todos saldrán con gomas nuevas al final de la Q2.

El corte está en 1:16.352, por lo que el argentino tendrá que bajar, cuanto menos, un segundo. Con neumáticos nuevos es posible, aunque todos saldrán con gomas nuevas al final de la Q2. 11:31 – Primera vuelta de Colapinto en Q2, 1:17.376 con las gomas usadas de la Q1. Alto, pero por delante de Gasly. Saldrá con gomas nuevas sobre el final para intentar meterse entre los 10 mejores.

Primera vuelta de Colapinto en Q2, 1:17.376 con las gomas usadas de la Q1. Alto, pero por delante de Gasly. Saldrá con gomas nuevas sobre el final para intentar meterse entre los 10 mejores. 11:29 – Ahora sí, tímidamente, los autos van tomando contacto con la pista. Quedan poco más de 10 minutos de tanda.

Ahora sí, tímidamente, los autos van tomando contacto con la pista. Quedan poco más de 10 minutos de tanda. 11:27 – Arrancó la Q2, pero todavía no sale nadie a pista. Llevan dos minutos guardados todos los autos.

Arrancó la Q2, pero todavía no sale nadie a pista. Llevan dos minutos guardados todos los autos. 11:20 – Confirmados los primeros seis eliminados: Esteban Ocon, Alex Albon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Lance Stroll y Fernando Alonso .

Confirmados los primeros seis eliminados: . 11:17 – Mejoran Colapinto y Gasly, que se ponen en P12 y P13. Aseguran el lugar en la segunda tanda.

Mejoran Colapinto y Gasly, que se ponen en P12 y P13. Aseguran el lugar en la segunda tanda. 11:15 – Dos minutos y medio finales. Última oportunidad para todos. Los Alpine están en pista para asegurar el paso a Q2.

Dos minutos y medio finales. Última oportunidad para todos. Los Alpine están en pista para asegurar el paso a Q2. 11:09 – Primera vuelta de Franco Colapinto, 1:17.225, pegado atrás de Pierre Gasly, a una décima y media del francés. Nuevamente P13 y 14, como en la FP3. Quedan 8 minutos.

Primera vuelta de Franco Colapinto, 1:17.225, pegado atrás de Pierre Gasly, a una décima y media del francés. Nuevamente P13 y 14, como en la FP3. Quedan 8 minutos. 11:05 – Salieron únicamente los Aston Martin, Williams, Haas y Valtteri Bottas en los primeros cinco minutos. Todos marcaron tiempos altísimos, entre 4 y 5 segundos por sobre lo que venía siendo la simulación de la FP3. Ahora sale el resto.

Salieron únicamente los Aston Martin, Williams, Haas y Valtteri Bottas en los primeros cinco minutos. Todos marcaron tiempos altísimos, entre 4 y 5 segundos por sobre lo que venía siendo la simulación de la FP3. Ahora sale el resto. 11:00 – En marcha la Q1. Serán 18 minutos buscando los primeros seis eliminados.

10:59 – Oscar Piastri hizo la pole en 2025, pero George Russell tiene el mejor tiempo en lo que va del fin de semana. Dos nombres a seguir en esta tanda clasificatoria.

Oscar Piastri hizo la pole en 2025, pero George Russell tiene el mejor tiempo en lo que va del fin de semana. Dos nombres a seguir en esta tanda clasificatoria. 10:58 – En clasificación, Michael Schumacher es la gran referencia. Logró 7 veces quedar en el primer puesto en Barcelona.

En clasificación, Michael Schumacher es la gran referencia. Logró 7 veces quedar en el primer puesto en Barcelona. 10:50 – Diez minutos para el comienzo de la tanda. Siguen los trabajos dentro del box de Alpine en el auto de Colapinto.

Diez minutos para el comienzo de la tanda. Siguen los trabajos dentro del box de Alpine en el auto de Colapinto. 10:41 – Cambios de última hora en el auto de Franco Colapinto. Alpine trabaja en el ajuste de la suspensión.

Cambios de última hora en el auto de Franco Colapinto. Alpine trabaja en el ajuste de la suspensión. 10:40 – Los Alpine quedaron lejos en la simulación de clasificación de la FP3, con Gasly en P13 y Colapinto en P14. Audi y RB parecen un paso por delante este fin de semana.

Los Alpine quedaron lejos en la simulación de clasificación de la FP3, con Gasly en P13 y Colapinto en P14. Audi y RB parecen un paso por delante este fin de semana. 10:30 – En media hora, dará inicio la tanda de clasificación del Gran Premio de Barcelona.