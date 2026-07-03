Franco Colapinto no quedó conforme tras el sprint shootout en Siverstone: “El auto no es estable”

El argentino quedó una vez más fuera de los 10 mejores en una tanda clasificatoria. Al igual que su compañero.

Alpine no tuvo el mejor inicio del Gran Premio de Gran Bretaña, y tanto Pierre Gasly como Franco Colapinto no fueron capaces de meter el A526 en SQ3, de cara a la carrera sprint del sábado. Algo que habla más del rendimiento del auto que de los pilotos, y sigue una línea preocupante luego de Austria.

El Gran Premio de Gran Bretaña lo vivís por Disney+

Una vez terminada su participación en el sprint shootout, Franco Colapinto prefirió no hablar con los medios, una decisión extraña. No obstante, sus radios en clasificación sprint dieron una buena idea de lo que piensa del auto y lo que pasó en pista.

“El auto no es estable. Destrocé las gomas traseras, las perdí en la curva 6“, expresó el argentino tras el fallido intento de meterse en SQ3 y quedar en el puesto 14, detrás de su compañero de equipo Pierre Gasly y de ambos autos de la escudería Audi.

Colapinto largará en P14 la carrera sprint del sábado. (Getty)

Pierre Gasly sí le dedicó unos pocos segundos a la prensa, y expresó: “La FP1 ha sido muy mala, hemos salido desde muy atrás. En la clasificación ha ido mejor, tenemos que entender exactamente a qué se debe. Por desgracia, la P11 es más o menos todo lo que tenemos… Estaba contento con la vuelta”.

Parrilla de salida de la carrera sprint del Gran Premio de Silverstone

Lewis Hamilton (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Isack Hadjar (Red Bull) Liam Lawson (RB) Arvid Lindblad (RB) Pierre Gasly (Alpine) Gabriel Bortoleto (Audi) Nico Hulkenberg (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Carlos Sainz (Williams) Alex Albon (Williams) Ollie Bearman (Haas) Esteban Ocón (Haas) Sergio Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin)

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La carrera sprint está pactada a 17 vueltas, y se disputará este sábado desde las 8 de la mañana, en horario argentino.