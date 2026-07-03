Corre Franco Colapinto en la clasificación sprint del GP de Gran Bretaña en Silverstone: minuto a minuto EN VIVO y ONLINE

EN VIVO – Clasificación shootout para la carrera sprint del GP de Gran Bretaña

12:42 – Mejora Colapinto: 1:30.894. Se pone a resguardo. No le alcanza para el tiempo de Gasly, igualmente.

Mejora Colapinto: 1:30.894. Se pone a resguardo. No le alcanza para el tiempo de Gasly, igualmente. 12:39 – Las Ferrari adelante: 1:29.273 para Hamilton, 1:29.380 para Leclerc.

Las Ferrari adelante: 1:29.273 para Hamilton, 1:29.380 para Leclerc. 12:38 – Franco quedó a más de medio segundo del tiempo de Gasly. Deberá hacer una vuelta mejor para asegurar el paso a Q2.

Franco quedó a más de medio segundo del tiempo de Gasly. Deberá hacer una vuelta mejor para asegurar el paso a Q2. 12:37 – Franco Colapinto registra un 1:31.017, tiempo lento. Aun así, le alcanza para estar delante de los Haas, Aston Martin, Williams y Cadillac.

Franco Colapinto registra un 1:31.017, tiempo lento. Aun así, le alcanza para estar delante de los Haas, Aston Martin, Williams y Cadillac. 12:34 – Primera referencia: 1:29.582 para Lewis Hamilton.

Primera referencia: 1:29.582 para Lewis Hamilton. 12:30 – 12 minutos tiene la primera tanda, donde todos están obligados a hacer la vuelta con goma media.

SHOOTOUT SPRINT EN MARCHA – COMIENZA LA SQ1

12:20 – En instantes da inicio el shootout, la clasificación sprint.

En instantes da inicio el shootout, la clasificación sprint. 12:10 – Trabajos en los equipos a 20 minutos de la clasificación, tratando de ajustar luego de lo aprendido en la FP1.

Trabajos en los equipos a 20 minutos de la clasificación, tratando de ajustar luego de lo aprendido en la FP1. 12:05 – Este fin de semana, Alpine instaló un nuevo motor de combustión interna, un nuevo MGU-K y un nuevo turbo en el auto de Franco Colapinto, algo que está bajo los tiempos esperados por desgaste.

Este fin de semana, Alpine instaló un nuevo motor de combustión interna, un nuevo MGU-K y un nuevo turbo en el auto de Franco Colapinto, algo que está bajo los tiempos esperados por desgaste. 12:00 – En la simulación de la prueba libre quedó nuevamente muy marcada la brecha entre los ocho mejores y el resto. Será difícil meterse en Q3 para Colapinto y Alpine.

En la simulación de la prueba libre quedó nuevamente muy marcada la brecha entre los ocho mejores y el resto. Será difícil meterse en Q3 para Colapinto y Alpine. 11:55 – La tanda de clasificación será una prueba extrema para el nuevo reglamento. Silverstone no es un circuito donde la batería es fácil de recargar, pero sí es fácil de gastar. Habrá que manejarlo realmente bien.

La tanda de clasificación será una prueba extrema para el nuevo reglamento. Silverstone no es un circuito donde la batería es fácil de recargar, pero sí es fácil de gastar. Habrá que manejarlo realmente bien. 11:45 – Alpine viene de su peor carrera de la temporada, la única donde ninguno de sus dos pilotos sumó puntos. No hubo mucho tiempo para trabajar, pero buscarán dar vuelta la página y volver a los puntos.

Alpine viene de su peor carrera de la temporada, la única donde ninguno de sus dos pilotos sumó puntos. No hubo mucho tiempo para trabajar, pero buscarán dar vuelta la página y volver a los puntos. 11:40 – El mejor tiempo en la tanda libre lo marcó Lewis Hamilton, con la Ferrari. Fue 1:29.260, seguido por Kimi Antonelli y Charles Leclerc. George Russell completó los únicos cuatro pilotos por debajo del 1:30.000.

El mejor tiempo en la tanda libre lo marcó Lewis Hamilton, con la Ferrari. Fue 1:29.260, seguido por Kimi Antonelli y Charles Leclerc. George Russell completó los únicos cuatro pilotos por debajo del 1:30.000. 11:32 – Recién finalizó la clasificación de la Fórmula 2; el argentino Nico Varrone no estuvo competitivo y quedó en el puesto 19, a alrededor de 900 milésimas de la pole position del brasileño Rafael Camara.

Recién finalizó la clasificación de la Fórmula 2; el argentino Nico Varrone no estuvo competitivo y quedó en el puesto 19, a alrededor de 900 milésimas de la pole position del brasileño Rafael Camara. 11:30 – En una hora dará inicio la sprint shootout, la clasificación para la carrera sprint del sábado en Silverstone.

En una hora dará inicio la sprint shootout, la clasificación para la carrera sprint del sábado en Silverstone. 11:25 – Franco Colapinto cerró la única práctica libre con el undécimo mejor tiempo, muy por encima de un Pierre Gasly que quedó en el fondo de la parrilla. Igualmente, fue una tanda complicada para Alpine.

Cobertura en progreso…

Este fin de semana se corre el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1, en el mítico circuito de Silverstone. Una prueba complicada ya que será con formato sprint, por lo que este mismo viernes, Franco Colapinto y el resto de los pilotos ya empiezan a competir con la clasificación sprint para la carrera corta del sábado.

El Gran Premio de Gran Bretaña lo vivís por Disney+