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Franco Colapinto le pidió a Lionel Messi que siga yendo a ver la Fórmula 1: “Hay que traerlo todas las carreras”

Las estrellas del deporte argentino se encontraron en la previa del Gran Premio de Miami y el delantero incluso le dio suerte a otro piloto.

Lionel Messi presenció el GP de Miami.
© @AlpineF1TeamLionel Messi presenció el GP de Miami.

En la cuarta carrera de la temporada 2026, Franco Colapinto igualó su mejor actuación en la Fórmula 1. El piloto de Alpine finalizó el Gran Premio de Miami en la séptima posición, superando el lugar que obtuvo en 2024 en Baku, aquella vez corriendo para Williams.

A una semana de su histórico Road Show en Buenos Aires, el de Pilar estira su gran momento, precisamente en un escenario repleto de hinchas argentinos. Pero uno de los compatriotas que lo acompañó este domingo fue nada menos que Lionel Messi, un ídolo local.

El delantero de Inter Miami se hizo presente en la previa del Gran Premio. Aunque estuvo con Mercedes por contratos de patrocinio, se acercó al box de Alpine para desearle suerte a Colapinto, que logró sumar 6 puntos para la escudería francesa este domingo, luego de la sanción a Charles Leclerc.

En diálogo con ESPN, el piloto valoró la visita del campeón del mundo en Qatar 2022, que buscará en poco más de un mes retener esa corona con la Selección Argentina: “Increíble, un sueño hecho realidad. Estos últimos 7 días se me cumplieron muchos sueños. Muy contento y disfrutando el momento”.

“Es una felicidad enorme ver a Leo antes de la largada. Hay que traerlo todas las carreras, je. Fue conocer a mi ídolo, hablar con él y que me haya venido a apoyar con toda la familia”, le pidió al atacante de Inter Miami, teniendo en cuenta su gran resultado con él en el circuito.

Messi también le trajo suerte a Antonelli

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Junto a su esposa e hijos, el futbolista pasó por el box de Mercedes, precisamente por el de Kimi Antonelli. El ex Barcelona y PSG se dio el lujo incluso de ingresar al monoplaza del italiano, que terminaría ganando la carrera, su tercera victoria consecutiva en la máxima categoría.

Resultados del GP de Miami de la F1 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes)
  2. Lando Norris (McLaren)
  3. Oscar Piastri (McLaren)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Max Verstappen (Red Bull)
  6. Charles Leclerc (Ferrari)
  7. Lewis Hamilton (Ferrari)
  8. Franco Colapinto (Alpine)
  9. Carlos Sainz (Williams)
  10. Alex Albon (Williams)
  11. Ollie Bearman (Haas)
  12. Gabriel Bortoleto (Audi)
  13. Esteban Ocon (Haas)
  14. Arvid Lindblad (RB)
  15. Fernando Alonso (Aston Martin)
  16. Sergio Pérez (Cadillac)
  17. Lance Stroll (Aston Martin)
  18. Valtteri Bottas (Cadillac)
    DNF – Nico Hulkenberg (Audi)
    DNF – Isack Hadjar (Red Bull)
    DNF – Pierre Gasly (Alpine)
    DNF – Liam Lawson (RB)

Campeonato de pilotos de la F1 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 100 puntos
  2. George Russell (Mercedes) – 80 puntos
  3. Charles Leclerc (Ferrari) – 63 puntos
  4. Lando Norris (McLaren) – 51 puntos (+1)
  5. Lewis Hamilton (Ferrari) – 49 puntos (-1)
  6. Oscar Piastri (McLaren) – 43 puntos
  7. Max Verstappen (Red Bull) – 26 puntos (+2)
  8. Ollie Bearman (Haas) – 17 puntos (-1)
  9. Pierre Gasly (Alpine) – 16 puntos (-1)
  10. Liam Lawson (RB) – 10 puntos
  11. Franco Colapinto (Alpine) – 7 puntos (+5)
  12. Arvid Lindblad (RB) – 4 puntos (-1)
  13. Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos (-1)
  14. Carlos Sainz (Williams) – 4 puntos
  15. Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos (-2)
  16. Esteban Ocon (Haas) – 1 punto (-1)
  17. Alex Albon (Williams) – 1 punto
  18. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  19. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
  20. Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos
  21. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  22. Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos

Datos clave

  • Franco Colapinto finalizó séptimo en Miami, sumando 6 puntos para la escudería Alpine.
  • Kimi Antonelli logró su tercera victoria consecutiva con Mercedes y lidera con 100 puntos.
  • Lionel Messi visitó los boxes de Alpine y Mercedes antes de la carrera dominical.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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