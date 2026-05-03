Franco Colapinto le pidió a Lionel Messi que siga yendo a ver la Fórmula 1: “Hay que traerlo todas las carreras”

En la cuarta carrera de la temporada 2026, Franco Colapinto igualó su mejor actuación en la Fórmula 1. El piloto de Alpine finalizó el Gran Premio de Miami en la séptima posición, superando el lugar que obtuvo en 2024 en Baku, aquella vez corriendo para Williams.

A una semana de su histórico Road Show en Buenos Aires, el de Pilar estira su gran momento, precisamente en un escenario repleto de hinchas argentinos. Pero uno de los compatriotas que lo acompañó este domingo fue nada menos que Lionel Messi, un ídolo local.

El delantero de Inter Miami se hizo presente en la previa del Gran Premio. Aunque estuvo con Mercedes por contratos de patrocinio, se acercó al box de Alpine para desearle suerte a Colapinto, que logró sumar 6 puntos para la escudería francesa este domingo, luego de la sanción a Charles Leclerc.

En diálogo con ESPN, el piloto valoró la visita del campeón del mundo en Qatar 2022, que buscará en poco más de un mes retener esa corona con la Selección Argentina: “Increíble, un sueño hecho realidad. Estos últimos 7 días se me cumplieron muchos sueños. Muy contento y disfrutando el momento”.

🇦🇷🗣️ "HAY QUE TRAERLO TODAS LAS CARRERAS"



Franco Colapinto y su emoción por conocer a Lionel Messi en la previa del #MiamiGP. ¡Hasta lo pidió como cábala!



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“Es una felicidad enorme ver a Leo antes de la largada. Hay que traerlo todas las carreras, je. Fue conocer a mi ídolo, hablar con él y que me haya venido a apoyar con toda la familia”, le pidió al atacante de Inter Miami, teniendo en cuenta su gran resultado con él en el circuito.

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Messi también le trajo suerte a Antonelli

Junto a su esposa e hijos, el futbolista pasó por el box de Mercedes, precisamente por el de Kimi Antonelli. El ex Barcelona y PSG se dio el lujo incluso de ingresar al monoplaza del italiano, que terminaría ganando la carrera, su tercera victoria consecutiva en la máxima categoría.

Resultados del GP de Miami de la F1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Franco Colapinto (Alpine) Carlos Sainz (Williams) Alex Albon (Williams) Ollie Bearman (Haas) Gabriel Bortoleto (Audi) Esteban Ocon (Haas) Arvid Lindblad (RB) Fernando Alonso (Aston Martin) Sergio Pérez (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac)

DNF – Nico Hulkenberg (Audi)

DNF – Isack Hadjar (Red Bull)

DNF – Pierre Gasly (Alpine)

DNF – Liam Lawson (RB)

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Campeonato de pilotos de la F1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 100 puntos George Russell (Mercedes) – 80 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 63 puntos Lando Norris (McLaren) – 51 puntos (+1) Lewis Hamilton (Ferrari) – 49 puntos (-1) Oscar Piastri (McLaren) – 43 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 26 puntos (+2) Ollie Bearman (Haas) – 17 puntos (-1) Pierre Gasly (Alpine) – 16 puntos (-1) Liam Lawson (RB) – 10 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 7 puntos (+5) Arvid Lindblad (RB) – 4 puntos (-1) Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos (-1) Carlos Sainz (Williams) – 4 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos (-2) Esteban Ocon (Haas) – 1 punto (-1) Alex Albon (Williams) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos

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