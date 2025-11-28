Clasificación de la Sprint del GP de Qatar de la Fórmula 1: Franco Colapinto largará 20°, Gasly 19° y Piastri se quedó con la pole

Luego de una FP1 en el GP de Qatar en el que Alpine no pudo hacer pie, los rendimientos en la clasificación de la Sprint de esta carrera de la Fórmula 1 demostraron que los monoplazas de Franco Colapinto y Pierre Gasly no tendrán un buen fin de semana en Lusail.

Es que en la práctica, el argentino quedó 20° y el francés 18°, y en la qualy no mejoraron sus actuaciones debido a que Franco nuevamente fue colista, y Gasly logró la 19° posición. Así las cosas, los dos autos de Alpine largarán en la Sprint desde el fondo de la parrilla, junto con Lewis Hamilton en la inesperada posición 18.

En los puestos de arriba, en cambio, se vivió una apasionante lucha entre los contendientes al título. Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri se sacaron chispas, y finalmente fue el australiano quien consiguió la pole para la Sprint de este sábado. La carrera se disputará este sábado desde las 11 horas.

Posiciones finales de la Qualy Sprint del GP de Qatar

Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Fernando Alonso (Aston Martin) Yuki Tsunoda (Red Bull) Max Verstappen (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) Carlos Sainz (Williams) Charles Leclerc (Ferrari) Alex Albon (Williams) Isack Hadjar (VCARB) Oliver Bearman (Haas) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Nico Hulkenberg (Kick Sauber) Esteban Ocon (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Liam Lawson (VCARB) Lewis Hamilton (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine)

Oscar Piastri, el poleman para la Sprint de Qatar (Getty)

Minuto a minuto de la Qualy Sprint del GP de Qatar

15:15 – Fin de la Q3. Oscar Piastri se quedó con la pole para la Sprint.

15:05 – Comienza la Q3.

14:59 – Fin de la Q2. Quedaron eliminados Esteban Ocon (15°), Nico Hulkenberg (14°), Gabriel Bortoleto (13°), Oliver Bearman (12°) e Isack Hadjar (11°).

14:54 – A cuatro minutos de la finalización de la Q2, los McLaren lideran de la mano de Lando Norris y Oscar Piastri. Albon, Ocon, Bortoleto, Alonso y Antonelli, en riesgo de eliminación.

14:49 – Comienza la Q2.

14:42 – Fin de la Q1. Quedaron eliminados Franco Colapinto (20°), Pierre Gasly (19°), Lewis Hamilton (18°), Liam Lawson (17°) y Lance Stroll (16°).

14:38 – El argentino mejoró en su segunda vuelta, pero por ahora no le alcanza para meterse en zona de Q2.

14:35 – Franco Colapinto marcó su primera vuelta y quedó por encima de Pierre Gasly.

14:33 – Verstappen marcó un tiempo de 1:22.558 como el primer tiempo de la Q1.

14:31– Salieron a la pista la mitad de los pilotos, con Max Verstappen como el primero.

14:30 – ¡Comienza la Q1!

14:18 – Los pilotos se preparan para la Qualy de la Sprint.

Horarios del fin de semana en Qatar

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE

Clasificación Sprint: 14:30 horas

SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE

Carrera Sprint: 11:00 horas

Clasificación: 15:00 horas

DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE

Carrera: 13:00 horas

