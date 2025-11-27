“Ingrediente secreto”: Sebastian Vettel reveló quién tiene la ventaja en la lucha por el campeonato entre Verstappen, Norris y Piastri

Dos Grandes Premios restan en la temporada 2025 de la Fórmula 1, 58 puntos en juego entre las dos carreras en Qatar y Abu Dhabi y la sprint de la primera de las dos citas. Entre Lando Norris (390), Oscar Piastri (366) y Max Verstappen (366), apenas hay 24 puntos de diferencia y la definición se perfila como una de las mejores de todos los tiempos con estos tres pilotos luchando por el campeonato.

Quien se pronunció al respecto fue Sebastian Vettel, el cuatro veces campeón mundial, marca que comparte con el propio Verstappen, quien los ganó justamente con Red Bull, la misma escudería. Y el alemán entiende que Max tiene una pequeña ventaja con respecto a sus dos competidores, a pesar de estar por detrás en los puntos.

“Lo más terrorífico es que se vuelve cada vez mejor“, destacó Vettel al ser consultado por Max Verstappen en su entrevista con Beyond The Grid, pódcast oficial de la Fórmula 1. “Sigue mejorando, sigue con ese hambre, con ganas de aprender. También creo que está trabajando mucho detrás de cámara, y eso es lo que lo vuelve tan fuerte. A todo eso se le suma que fue bendecido con todo ese talento que tiene”, continuó el alemán.

Vettel le da la ventaja a Verstappen en la pelea por el campeonato.

“Igualmente, por más que sea uno de los tipos más talentosos de la parrilla, lo que lo vuelve tan fuerte es esa combinación, que tiene como ingrediente secreto a su cabeza. En los momentos que más importa, se mantiene enfocado, raramente comete un error, y rinde en el momento que tiene que rendir“, explicó Vettel. Y señaló: “Siente la presión, todos lo hacemos, no creo que sea posible no sentirla, pero encuentra ese espacio en su cabeza donde puede hacer todo a un lado y enfocarse en lo que importa“.

La ventaja de Verstappen: ya haber sido campeón

Vettel fue consultado sobre los títulos que Verstappen tiene en su espalda le dan una ventaja, un sentimiento que él conoce muy bien, al haber ganado cuatro campeonatos también. “Sí, ahora tiene esa ventaja con respecto a Lando y Oscar, porque ya ha ganado el campeonato. No hay mucha gente que haya ganado esa cantidad, yo lo sé muy bien, tuve esa suerte”, respondió sin dudar.

“El primero es el que te relaja“, aseguró Vettel. “Te saca la presión; luego de eso ya sientes que puedes hacerlo y ves más claro todo“, continuó. Y cerró su análisis diciendo: “Él no tiene que demostrarse que puede ganar el campeonato y está en posición de cazador. Simplemente, tiene que enfocarse en hacer todo perfecto y, si se da, se da. Y si no, no pasa nada.”

Max Verstappen está recortando puntos y puntos y todavía tiene chances de ser campeón.

Vettel, impresionado con Lando Norris

Sebastian Vettel le dedicó también unas palabras al líder del campeonato mundial, Lando Norris, piloto con el que reconoció tener una relación incluso antes de que este llegue a la Fórmula 1: “Lo sigo a Lando desde que tenía 12 o 13 años y corría en karting. Lo conocí en 2015, así que tenemos nuestra historia”, reveló.

“Me impresiona siempre, tanto por su manejo como por el ser humano que es, lo mucho que se abre y es capaz de hablar de cómo se siente, algo que antes era tabú y nadie hacía, que parecía que los pilotos éramos robots, precisos, que no mostraban debilidades”, destacó Vettel.

Vettel elogió la forma de comportarse de Norris, tanto dentro como fuera de la pista.

“Creo que todo eso es basura, todos somos humanos y enfrentamos nuestros problemas“, continuó el alemán, y afirmó: “Lando es un ejemplo a seguir tanto dentro como fuera de la Fórmula 1, y por eso es tan popular. Le da a la gente algo más, no solo por cómo corre o sus resultados, sino que le da algo más a la gente y eso es lo que más se aprecia de él.”

“Están quienes critican eso y dicen que lo vuelve vulnerable, pero no estoy para nada de acuerdo con eso. Estoy impresionado con su manejo, está siendo consistente y creo que el fin de semana del GP de México fue el mejor de su carrera“, concluyó.

