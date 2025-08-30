Franco Colapinto quedó último en la FP3 del GP de los Países Bajos

Se terminaron los ensayos en Zandvoort. El primer tuvo del sábado le dio lugar a la tercera práctica libre del Gran Premio de los Países Bajos, con un Franco Colapinto que buscaba ratificar lo hecho el viernes, cuando finalizó 9° en la FP2. Con Lando Norris como el más veloz, el argentino perdió posiciones y finalizó último.

Luego de una noche y una mañana muy lluviosa, el sol pegó de lleno en la pista, que fue evolucionando a lo largo de la sesión. El oriundo de Pilar fue uno de los primeros en salir y lo hizo con neumáticos duros. Su primer tiempo lo dejó primero parcialmente, pero luego fue superado por quienes salieron con gomas medias y blandas.

El ex-Williams utilizó gomas duras durante casi toda la FP3, a excepción de los últimos minutos, cuando pasó al compuesto blanco para simular el ritmo de clasificación. Si bien allí consiguió su vuelta más rápida, no pudo salir del fondo de la parrilla.

Colapinto giró en 1:11.054 y quedó a solo +0.091 de Pierre Gasly, que finalizó 19°. El más rápido fue Norris, que hizo su vuelta más rápida en 1:08.972. Una vez más, quedó segundo su compañero Oscar Piastri, a +0.242.

Posiciones finales de la FP3

Lando Norris (McLaren) – 1:08.972 Oscar Piastri (McLaren) – 1:09.214 George Russell (Mercedes) – 1:09.858 Carlos Sainz (Williams) – 1:09.913 Max Verstappen (Red Bull) – 1:09.925 Charles Leclerc (Ferrari) – 1:09.938 Alexander Albon (Williams) – 1:10.099 Lance Stroll (Aston Martin) – 1:10.103 Isack Hadjar (RB) – 1:10.166 Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:10.232 Liam Lawson (RB) – 1:10.300 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 1:10.349 Gabriel Bortoleto (Sauber) – 1:10.361 Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:10.373 Oliver Bearman (Haas) – 1:10.595 Nico Hülkenberg (Sauber) – 1:10.599 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:10.697 Esteban Ocon (Haas) – 1:10.801 Pierre Gasly (Alpine) – 1:10.963 Franco Colapinto (Alpine) – 1:11.054

Cómo sigue el cronograma del GP de los Países Bajos

El fin de semana en Zandvoort continuará este mismo sábado. A partir de las 10 (hora de Argentina) se llevará a cabo la clasificación. El Gran Premio de los Países Bajos se llevará a cabo el domingo 31 de agosto a las 10 y se podrá ver en vivo y en directo por la pantalla de Disney+.

SÁBADO 30 DE AGOSTO

Clasificación: 10:00hs

DOMINGO 31 DE AGOSTO

Gran Premio de los Países Bajos: 10:00hs



