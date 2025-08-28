La Inteligencia Artificial reveló en qué posición quedará Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos

Este fin de semana y luego de un largo descanso obligatorio, vuelve la acción a la Fórmula 1 con el desarrollo del Gran Premio de Países Bajos. Allí, Franco Colapinto regresa a las pistas de la máxima categoría del automovilismo, con el objetivo de remontar su desempeño individual y dejar atrás los malos resultados de la primera parte de la temporada 2025 bajo el ala de Alpine.

Es una obviedad remarcar que el primer semestre del año estuvo muy lejos de ser el esperado por el piloto argentino y también por la escudería francesa a nivel colectivo, donde solamente Pierre Gasly sumó puntos para el campeonato de constructores. Por eso, en Bolavip hacemos un anticipo de lo que pasará en el Circuito Zandvoort, en la ciudad a las afueras de Ámsterdam.

Lo cierto es que la Inteligencia Artificial realizó un análisis detallado que le permitió adelantar el resultado de Colapinto en la clasificación y también en la carrera del GP de Países Bajos. En este ansiado retorno a la actividad, la novedosa tecnología reveló los resultados del corredor albiceleste solamente algunas horas antes de que inicie la participación en territorio neerlandés.

Pierre Gasly y Franco Colapinto, pilotos de Alpine.

El pronóstico de la IA sobre Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

En primer lugar, se refirió a la Clasificación. “La pelea en Q1/Q2 seguirá siendo intensa. Si bien su velocidad de vuelta es competitiva, Alpine está lejos del frente, lo que limita los resultados. En pistas técnicas como Zandvoort, donde la precisión es clave, probablemente pase a Q2, pero terminará en zona media-baja de la grilla”, comenzó el adelanto de la Inteligencia Artificial.

Además, la tecnología agregó: “Para colarse en Q3, necesitaría una vuelta casi perfecta y confiar en un buen set-up del equipo. Basado en su rendimiento en una vuelta, Alpine debería tener ritmo para meterse en Q2 pero no en Q3”. Y por último, sentenció el resultado final de la qualy y manifestó: “En conclusión, Colapinto clasificaría 16°“.

En cuanto a la Carrera del domingo, la IA fue tajante y expresó: “Su carrera podría verse comprometida por errores o incidentes, como ya ocurrió en varios GPs. Sin embargo, si evita errores y hay algún abandono, podría adelantar puestos aunque lo más realista es que se mantenga sin sumar puntos salvo circunstancias atípicas. Para puntuar, necesitaría varias retiradas de otros”.

Allí, la herramienta sumó los factores externos que pueden influir y sostuvo: “Considerando el desgaste de neumáticos de Alpine, la falta de ritmo en tanda larga y el riesgo de lluvia que suele generar incidentes en Zandvoort… lo más realista es que no tenga chances de puntuar”. Para dar el veredicto final, la Inteligencia Artificial aseguró: “Colapinto terminaría 17°”.

