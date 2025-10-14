Es tendencia:
Franco Colapinto reveló su principal preocupación para las últimas carreras del año: “Recompensa”

Colapinto tiene la expectativa de sumar sus primeros puntos en el campeonato.

Por Germán Celsan

Franco Colapinto espera sumar sus primeros puntos del año
© Getty ImagesFranco Colapinto espera sumar sus primeros puntos del año

Esta semana, la Fórmula 1 vuelve a la acción para iniciar su gira por diferentes países del continente americano y el inicio de todo será en el Circuito de las Américas, para el Gran Premio de los Estados Unidos. Para Franco Colapinto, una oportunidad más clara de cosechar sus primeros puntos de la temporada 2025 con Alpine.

La escudería tuvo un buen sábado en 2024, con Gasly clasificando entre los 10 mejores y Ocon, segundo piloto por aquel entonces, en Q2. Sin embargo, el domingo, en carrera, todo se volvió cuesta arriba con la degradación de los neumáticos y el ritmo de carrera ante el calor en Texas. Colapinto espera tener mejor suerte, aprovechar el fin de semana sprint y cosechar puntos.

Alpine sufrió en carrera en 2024, pero el auto a una vuelta es rápido en el Circuito de las Américas. (Getty)

“No hemos tenido las carreras más sencillas recientemente, pero tenemos que mantener la cabeza gacha como equipo y enfocados en aprender tanto como podamos cada vez que estamos en pista”, expresó Franco en una reciente entrevista. “Confío en que algunas de las carreras que vienen nos caerán mejor y haremos todo lo que podamos para estar en la pelea y asegurar puntos antes de terminar el año“, agregó, dejando claro el principal objetivo para lo que queda.

“Singapur tuvo sus cosas positivas”, señaló Colapinto. “Hicimos una buena largada, pude tener algunas peleas en pista, pero al final no tuvimos el ritmo para pelear por el top ten. Pasé algo de tiempo en Enstone esta última semana para analizar el fin de semana con el equipo y prepararnos para esta serie de carreras en América, empezando en Austin.”

Colapinto recordó la cantidad de argentinos que hubo en 2024.

“El Circuito de las Américas es una pista increíble en la que conducir y con el evento siendo un fin de semana sprint, nos dará dos oportunidades de correr. Los fanáticos siempre son increíbles para interactuar y hay muchos argentinos, algo que me encantará ver. Nosotros seguiremos trabajando duro para intentar dar un buen espectáculo y traernos una buena recompensa“, concluyó, refiriéndose a la carrera de este fin de semana.

Los horarios para el fin de semana del Gran Premio de los Estados Unidos

Al correrse en América, el cronograma de horarios del Gran Premio de los Estados Unidos diferirá bastante de lo que nos acostumbró la F1 en las últimas carreras. Los horarios del fin de semana serán los siguientes:

Viernes 17

  • Entrenamientos Libres: 14:30hs
  • Clasificación Sprint: 18:30hs
Sábado 18

  • Carrera Sprint: 14:00hs
  • Clasificación: 18:00hs

Domingo 19

  • Carrera: 16:00hs
    Todos los horarios en hora argentina
germán celsan
Germán Celsan

