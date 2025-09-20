Es tendencia:
Franco Colapinto sobre su accidente en Bakú: “Prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar”

El argentino, visiblemente molesto, dio sus explicaciones sobre el duro golpe que sufrió en la clasificación.

Por Germán Celsan

Colapinto habló de su accidente en Bakú
Franco Colapinto había tenido unos muy buenos primeros intentos en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, y estaba encaminado a meterse entre los quince mejores en el callejero y pasar a Q2. Sin embargo, terminó golpeando su A525 contra las protecciones y quedando eliminado en la primera tanda.

Su reacción inmediata –y la de Flavio Briatore– lo dijeron todo en un primer momento, pero una vez que llegó a la zona mixta, Colapinto se acercó a hablar con la prensa para lo sucedido en la misma curva en la que instantes antes su compañero, Pierre Gasly, se había ido de largo y estaba fuera de pista cuando el argentino se golpeó.

“No sé bien qué pasó en la pista, si hubo viento o qué pasó. Un poco lo mismo que le pasó a Pierre, pasa que él estaba en la escapatoria y yo no podía ir para ahí. Una pena, a los dos autos nos pasó lo mismo, creo que hubo una ráfaga de viento y nada, me complicó la Qualy, venía haciendo una buena vuelta, así que una pena”, explicó Colapinto.

Quería arriesgar y creo que era el momento para hacerlo. Es un poco impredecible cuando hay ráfagas de viento de 60, 80km/h, levanta el auto de atrás, te hace perder mucho downforce y te hace perder el auto”, continuó Franco. “Siempre en estos circuitos, más con tanto viento, está la posibilidad de que pase algo así. Es una pena haber roto el auto, pero prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar, así que nada, hay que seguir mejorando.”

Hay detalles, algunas áreas que tenemos que progresar como equipo y yo como piloto, pero di unos pasos positivos y de las últimas cuatro clasificaciones, en tres estuve muy firme. Dentro de todo lo malo hay cosas positivas y cuando vengan circuitos buenos se que vamos a estar ahí adelante”, afirmó el argentino.

Jornada de sábado accidentada para Colapinto, que había perdido dos décimas en su vuelta previa por este toque con las protecciones. (Getty)

La de Colapinto fue la tercera bandera roja -de seis- de una tanda sumamente accidentada, en la que también se golpearon Oscar Piastri, Charles Leclerc, Alex Albon, Ollie Bearman y Nico Hülkenberg.

Cómo ver el Gran Premio de Azerbaiyán de la F1 2025

El Gran Premio de Azerbaiyán estará disponible por Disney+ Premium, que transmitirá las cinco pruebas del fin de semana. Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.

