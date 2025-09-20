Es tendencia:
La reacción de Flavio Briatore luego del accidente de Franco Colapinto en el GP de Bakú

Los dos Alpine quedaron afuera en la Q1 y el italiano no ocultó su disgusto. Mirá el video.

Por Joaquín Alis

La clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán venía accidentada, pero no era el caso de los Alpine. A falta de pocos minutos para la finalización de la Q1, tanto Pierre Gasly como Franco Colapinto estaban en zona de clasificación, pero todo se esfumó en cuestión de segundos y en la misma curva.

El francés no pudo doblar y se despistó en la curva 4. Segundos después, el argentino también presentó dificultades en ese sector, pero terminó impactando su monoplaza contra el muro. Por ese motivo, ambos quedaron eliminados, para el disgusto de Flavio Briatore.

La reacción del italiano, que hace tareas de jefe de equipo desde hace varios meses, estuvo lejos de ser disimulada: quedó incrédulo, mirando fijamente la pantalla con enojo y haciendo gestos con sus manos. Una mala clasificación para la escudería francesa.

El de Franco, que largará 16°, no fue el único accidente de la clasificación. En la primera etapa, tanto Alexander Albon (Williams) como Nico Hulkenberg (Sauber) abandonaron por distintos choques. En el resto de la qualy, volvió a repetirse con otros pilotos.

