Franco Colapinto tomó postura ante la gran polémica que rodea el GP de Singapur: “No puedo ser sincero con esto”

No fue más que llegar a Singapur que la Fórmula 1 ya lanzó un comunicado oficial advirtiendo las altas temperaturas que se iban a vivir a lo largo del fin de semana en Marina Bay, y con ello activó el protocolo que tiene la categoría al respecto. Eso implica la instalación de un sistema de refrigeración en el auto y la posibilidad que tienen los pilotos de usar unos chalecos de refrigeración especiales.

Para Franco Colapinto, fue la primera vez que le tocó participar de una carrera en la que estos chalecos, aceptados a partir de esta temporada, estaban disponibles, y tras probarlos en las prácticas libres de este viernes dio su veredicto al respecto: “No puedo ser sincero con esto, pero es la decisión de cada piloto usarlo o no. Yo decidí no usarlo, no lo voy a usar más el fin de semana“, sentenció el argentino.

Los chalecos generaron polémica entre los pilotos, que si bien consensuan en que es una buena idea, varios sienten que todavía queda mucho camino por recorrer hasta que su implementación sea óptima. Es por ello que son opcionales, y mientras algunos deciden utilizarlos, otros prefieren enfrentar las altas temperaturas.

El año pasado, Colapinto sufrió con el calor, pero prefiere eso a usar el chaleco. (Getty)

Estos trajes todavía generan cierta incomodidad física a los pilotos y el beneficio no es lo suficientemente grande como para correr así, puesto que en las primeras pruebas, el sistema funcionaba unas vueltas y luego dejaba de ser útil, generando aún más calor para los pilotos.

Las opiniones del resto de los pilotos sobre el chaleco refrigerante

“Nunca lo he usado todavía, pero lo probaré”, afirmó Lewis Hamilton. “Se que es bastante incómodo y pica. Así que no estoy del todo seguro sobre si quiero conducir con esas sensaciones”, agregó el siete veces campeón del mundo en la previa del Gran Premio de Singapur.

“Es una carrera de dos horas, ya he corrido aquí diez veces, si se rompe o no funciona, no me preocupa. Correré y saldré del auto tan fresco como siempre, pero si funciona mejor, así se sufre un poco menos”, aseguró Carlos Sainz, que vestirá el atuendo especial.

Lewis Hamilton probará con el chaleco en los libres antes de decidir qué hacer el domingo. (Getty)

“Llevo un par de prácticas probándolo como preparación para esta carrera y Qatar”, reconoció Fernando Alonso. “Planeo usarlo el domingo, es un poco más grande que el traje usual por lo que es un tanto menos cómodo para manejar pero se está más fresco. Veremos que tal funciona el domingo”, agregó el asturiano.

Sobre el rendimiento y la fiabilidad del chaleco, destacó: “Debería funcionar toda la carrera, en las pruebas de una hora se mantiene funcionando de la misma forma del minuto uno al sesenta”. Un aspecto que su compañero de equipo, Lance Stroll, no tiene tan claro: “Lo probaré, pero si funciona cinco vueltas y después no enfría, son 50 vueltas de sufrimiento”, declaró con escepticismo.

Alonso viene probando el chaleco en pruebas libres para sentirse cómodo cuando realmente lo necesite. (Getty)

Finalmente, los pilotos de Sauber también hicieron referencia al atuendo: “Me acostumbre al calor en casa en Monte Carlo, dándole 500 vueltas al simulador”, señaló Gabriel Bortoleto. “De hecho, en lugar de usar una remera, me pongo dos camperas de noche para simular el calor”, bromeó.

Nico Hülkenberg fue otro en dar su opinión: “Todavía tenemos que verificar cómo funciona, probarlo, pero después de Jeddah me crucé a Alex [Albon] en el avión. Yo estaba muerto y él, que había usado el chaleco, estaba fresco como una lechuga. Así que después de eso decidí que en la siguiente carrera que sea necesario, lo usaría”.