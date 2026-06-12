La Fórmula 1 admitió su error y le devolvió a Pierre Gasly su podio en Mónaco

Se confirmó un fallo con el sistema de medición de velocidad en la calle de boxes y Alpine festeja el podio de Gasly.

Por segunda vez en toda su historia y luego de más de 20 años (Brasil 2003), la Fórmula 1 admitió un error propio y devolvió a Pierre Gasly el tercer puesto en el que había cruzado la meta el Gran Premio de Mónaco, y que había perdido debido a dos injustas sanciones.

Gasly había sido penalizado con 10 segundos (dos sanciones de 5s cada una) por exceder la velocidad en la entrada a la zona de boxes por 0.1 y 0.4 km/h, respectivamente. Sin embargo, Alpine ejerció su derecho a apelación, presentó pruebas contundentes de que la FOM se había equivocado a la hora de medir y fiscalizar esto y este viernes se confirmó el fallo en favor de la escudería francesa.

BREAKING: Pierre Gasly has been reinstated into P3 for the Monaco Grand Prix



The Stewards have rescinded the two five-second penalties imposed on Pierre Gasly during the race for speeding in the pit lane#F1 pic.twitter.com/kUU6epxy3i — Formula 1 (@F1) June 12, 2026

“¡Lo recuperamos! P3 en Mónaco. Estos últimos días han sido una montaña rusa de emociones, celebraciones extrañas, pero lo más importante es que ahora estamos increíblemente felices de tener nuestro resultado nuevamente“, reconoció Pierre Gasly en redes sociales, donde también agradeció todo el trabajo del equipo y el apoyo recibido en esta última semana, tras confirmarse el sexto podio de su carrera en F1.

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“Queríamos claridad, la hemos tenido. Queríamos justicia y creemos que la hemos tenido. Si pudiera elegir, preferiría tener el momento del podio que los puntos. Es una lástima para el equipo y para Pierre”, expresó Steve Nielsen, jefe de equipo de Alpine en diálogo con los medios.

Happy to hear the news 💌 pic.twitter.com/jE1lwrTGnG — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 12, 2026

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Con esto, quien se baja del podio es Isack Hadjar, que había logrado su primero con Red Bull. También caen un lugar en el clasificador Oscar Piastri y Liam Lawson. El hombre de McLaren señaló que él también fue penalizado por el mismo motivo injustamente.

Ahora bien, si bien es cierto que Pierre Gasly no fue el único piloto al que se le impusieron sanciones por superar la velocidad límite permitida en calle de boxes de manera errónea, Alpine fue la única escudería que hizo el reclamo en tiempo, forma y presentando evidencia del fallo, por lo que cualquier nueva apelación difícilmente seas medida con la misma vara.

Los tres motivos por los que Alpine pudo apelar la sanción de Gasly y los otros pilotos sancionados no

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La regla nunca dice que el sistema de cronometraje sea la última palabra. La regla de exceso de velocidad (Artículo B1.6.3a) solo dice que hay un límite de velocidad, 60 km/h en Mónaco. No dice “velocidad medida por el sistema oficial de cronometraje”. Como la regla de exceso de velocidad no nombra ninguna fuente, la única pregunta que los comisarios tuvieron que responder fue: ¿el coche iba realmente más rápido de 60? No: ¿lo decía la pantalla? El cronometraje reconoció que su propio número era incorrecto. La velocidad en la calle de boxes se calcula como distancia dividida por tiempo, y la distancia oficial para esa zona era 77 cm demasiado larga, porque las barreras se movieron este año y eso acortó la distancia. El cronometrador lo comprobó él mismo con un escaneo láser después de la carrera. Al hacer las cuentas con la distancia correcta, Gasly iba a 58,7 y 58,8 km/h. Por debajo del límite, ambas veces. Los comisarios en realidad rechazaron toda la evidencia propia de Alpine; lo que los convenció fue el sistema oficial contradiciéndose a sí mismo. La penalización aún podía deshacerse. Gasly nunca cumplió sus penalizaciones durante la carrera, se le añadieron a su tiempo final después, y por ello pudieron ser borradas. Una penalización cumplida en una parada en boxes se va para siempre; nadie puede devolverte el tiempo que pasaste parado. Alpine entonces presentó una revisión dentro del plazo de 96 horas (Artículo 14 del Código Deportivo), con la nueva evidencia que requieren las reglas. Fueron el único equipo que lo hizo y el único en el que aplicaba.

Cómo quedó el campeonato de la Fórmula 1 con el podio de Pierre Gasly en Mónaco

Campeonato de pilotos

Kimi Antonelli (Mercedes) – 158 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 90 puntos George Russell (Mercedes) – 88 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 75 puntos Lando Norris (McLaren) – 58 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 58 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 43 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 35 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 26 puntos Liam Lawson (RB) – 24 puntos Ollie Bearman (Haas) – 18 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 15 puntos Arvid Lindblad (RB) – 11 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos Alex Albon (Williams) – 5 puntos Esteban Ocón (Haas) – 3 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Campeonato de constructores

Mercedes – 244 puntos Ferrari – 165 puntos McLaren – 115 puntos Red Bull – 69 puntos Alpine – 50 puntos RB – 35 puntos Haas – 21 puntos Williams – 11 puntos Audi – 2 puntos Aston Martin – 1 punto Cadillac – 0 puntos

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