Fue campeón del mundo, corrió más de 300 Grandes Premios en la Fórmula 1 y anunció su retiro con 45 años

Si bien Fernando Alonso y Lewis Hamilton, con 44 y 40 años respectivamente, demuestran día a día que la carrera de un piloto profesional se ha extendido con respecto a lo que era en el pasado, un contemporáneo de ambos decidió ponerle fin a su propia etapa como piloto profesional. Luego de terminar su etapa en la Fórmula 1 con más de 300 Grandes Premios -sexto piloto con más carreras en la historia-, 17 temporadas y un campeonato del mundo, este fin de semana disputará su última carrera.

Y es que si bien se retiró de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Mónaco en 2017, el británico Jenson Button le pondrá punto final a su carrera como piloto este 8 de noviembre, en la última fecha de la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), con las 8 hs de Baréin.

Button corrió en este 2025 el Campeonato Mundial de Resistencia. (Getty)

La carrera de Jenson Button en la Fórmula 1 fue bastante particular, puesto que pasó la primera mitad de la misma como un piloto regular pero sin resultados destacados. Hasta 2009, año en que se consagra campeón con la temporada única de Brawn GP, su mejor campaña había sido la 2004, en la que terminó tercero en el campeonato del mundo con BAR Honda. El resto de las temporadas, no había pasado de un octavo puesto en el campeonato de pilotos.

Aquel 2009 fue sumamente especial, puesto que el ingeniero británico Ross Brawn vio una oportunidad, un gris en el reglamento, compró una plaza en la Fórmula 1 por una libra esterlina, diseñó un auto absolutamente superior con bajo presupuesto y Jenson Button lo condujo hasta el campeonato.

En 2009 ganó su único campeonato del mundo. (Getty)

En 2011, con McLaren Mercedes, Button fue subcampeón del mundo en el segundo título de Sebastian Vettel con Red Bull, hasta finalmente retirarse sobre el final de la temporada 2016. Para aquel entonces, tenía 305 Grandes Premios disputados, y en 2017 corrió su última carrera en la F1, reemplazando a Fernando Alonso, que se había ido a correr las 500 millas de Indianápolis.

“Esta será mi última carrera. Siempre me gustó Baréin, es una pista divertida y la disfrutaré tanto como pueda porque será el final de mi carrera profesional”, afirmó Button en diálogo con BBC Radio Somerset. “He disfrutado de mi tiempo en el Mundial de Resistencia, pero mi vida ahora se ha vuelto muy ocupada. No es justo para mí ni para el equipo encarar el 2026 sin saber si voy a tener el tiempo para dedicarle”, admitió.

Button ahora trabaja como analista en la F1 para Sky Sports. (Getty)

“Mis hijos tienen cuatro y seis años, no quiero irme una semana y perderme todo ese tiempo que no recuperaré. Siento que me he perdido mucho en estos últimos años, y ya no estoy dispuesto a seguir haciéndolo”, completó el británico, que continuará como analista de la F1 para Sky Sports, pero ya no se subirá detrás del volante de forma profesional.

