Ganó seis campeonatos con Red Bull, pudo haber trabajado con Colapinto en Alpine y ahora piensa en crear un nuevo equipo en la F1

Desde que se fue de Red Bull Racing, en la cabeza de Christian Horner hay un sólo objetivo: volver a la Fórmula 1 y demostrar por qué lideró a dicha escudería a ocho campeonatos mundiales de pilotos -cuatro con Sebastian Vettel y cuatro con Max Verstappen- y seis de constructores. Sin embargo, ser Jefe de Equipo ya no sería suficiente para el británico, que ahora tendría un proyecto aún más ambicioso en mente.

Reporta Sky Sports, por intermedio de Craig Slater, periodista especializado en la categoría, que Christian Horner tiene la intención de ser co-propietario de una escudería en la Fórmula 1. Ya sea comprando una de las existentes -lo más costoso- o creando su propio equipo y sumándose como el Equipo #12, la opción más difícil de lograr.

Luego de liderar a Red Bull a múltiples campeonatos, Horner quiere ser su propio jefe. (Getty)

“Christian Horner está teniendo reuniones con grandes bancos, grupos de inversión, fondos soberanos e individuos con grandes riquezas“, afirmó Slater en un reporte para el medio británico. “Es la parte del negocio de la Fórmula 1 lo que está mirando en este momento, cuál es la mejor plataforma comercial que puede armar -o ser parte de- que le permita regresar a la categoría. Pero no como jefe de equipo, yo no creo que quiera ser jefe de equipo en Haas o Aston Martin, sino como co-propietario de un equipo.“

Muchas escuderías buscaron a Horner apenas dejó Red Bull e intentaron comprender su situación y sumar una figura de su talla. Lo intentó Alpine, en un movimiento que hubiera beneficiado a Gasly y Colapinto, también se habló de Haas y hasta de Aston Martin. Pero la vista de Horner está puesta más allá.

Briatore intentó llevar a Horner a Alpine, pero no hubo forma. (Getty)

Slater continuó señalando que no sería algo descabellado pensar en que Horner pueda transformar en realidad este proyecto: “Se me ha informado que no son pocos los potenciales socios grandes con los que se podría aliar“, aseguró el periodista. “La pregunta será si intentará comprar un equipo o crear desde cero el ‘Equipo #12’, algo que las regulaciones permiten, que a su vez es la opción más barata, pero también más difícil de darse, ya que tiene que ser aceptada por la FIA y la Fórmula 1.”

“Esa sería su forma de ponerse al mando se su destino en la F1. Pasaran semanas y meses para conocer con qué recursos contará, pero está enfocado en el dinero y tener la plataforma de negocios para ser una figura en el deporte, no sólo un empleado”, concluyó en su informe.

Para que un nuevo equipo entre a la Fórmula 1, todos deben estar de acuerdo

La Fórmula 1 es un negocio, posiblemente el más grande del mundo deportivo y del entretenimiento, pero un negocio en definitiva. Y nadie quiere perder ni un millón de su tajada, la cual se distribuye entre las diez -a partir de 2026, once, con el ingreso de Cadiilac- escuderías que forman parte de la categoría, y por supuesto, los directivos.

El ingreso de Cadillac en 2026 pone las cosas difíciles para otra eventual escudería.

A raíz de esto, cualquier intento de entrar a la Fórmula 1, que actualmente por reglamento tiene un máximo posible de doce escuderías, tiene que ser aceptada por todos los miembros que se encuentran en la misma. Esto quiere decir, que Horner no sólo necesitará de un gran proyecto deportivo si quiere fundar el Equipo #12 de la F1, sino traer consigo un proyecto financieramente indeclinable para la categoría.

Cadillac y General Motors lograron hacerlo ya que, detrás suyo, aparece todo un mercado gigante en los Estados Unidos que hoy no logran captar del todo más allá de tener tres Grandes Premios al año en dicho territorio. Horner necesitará proponer algo de semejante masividad para que no puedan negarle su entrada, en caso de ir a por la creación de una nueva escudería.

