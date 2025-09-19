Es tendencia:
GP de Azerbaiyán: Franco Colapinto terminó anteúltimo en una extraña FP1 en Bakú

En una sesión con muy poca acción, el argentino fue el segundo más lento de la primera práctica libre, superando únicamente a Pierre Gasly. Lando Norris fue el más veloz.

Por Joaquín Alis

Luego de un fin de semana de descanso, la Fórmula 1 volvió a la acción con la primera práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán. Franco Colapinto volvió a decir presente en Bakú, a un año de su inolvidable fin de semana con Williams. En esta oportunidad, terminó penúltimo en un ensayo muy interrumpido.

El argentino fue el encargado de abrir la sesión, siendo el primero en salir a la pista, aunque simplemente dio una vuelta con neumáticos blandos (C6) y regresó a boxes. El ex Williams terminó siendo uno de los últimos pilotos en marcar tiempos.

Las típicas dificultades de Bakú, un circuito callejero que combina rectas largas con curvas cerradas, hicieron que la primera hora esté repleta de interrupciones: una bandera roja provocada por Sainz y muchas banderas amarillas por salidas de pista. Esto provocó que todos los coches salieran de pista y regresaran recién en los últimos 20 minutos.

Después de la insólita interrupción (sin explicaciones de parte de la FIA), todos volvieron con gomas blandas. Colapinto pudo registrar su primer tiempo (1:47.798), a más de cinco segundos del líder parcial. Tras otra parada en boxes, los dos Alpine pudieron mejorar sus vueltas, pero se mantuvieron lejos de los otros equipos.

El más rápido de la sesión fue Lando Norris, que giró en 1:42.704. Su escolta fue Oscar Piastri (0.310) y tercero quedó Charles Leclerc (+0.552). Finalmente, Colapinto (1:45.299) logró superar por poco más de una décima a Gasly, pero ambos Alpine quedaron en el fondo.

Posiciones finales de la FP1

  1. Lando Norris (McLaren) – 1:42.704
  2. Oscar Piastri (McLaren) – 1:43.014
  3. Charles Leclerc (Ferrari) – 1:43.256
  4. George Russell (Mercedes) – 1:43.257
  5. Alexander Albon (Williams) – 1:43.563
  6. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 1:43.738
  7. Max Verstappen (Red Bull) – 1:43.790
  8. Carlos Sainz (Williams) – 1:43.859
  9. Liam Lawson (RB) – 1:43.903
  10. Isack Hadjar (RB) – 1:43.975
  11. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:43.985
  12. Nico Hülkenberg (Sauber) – 1:43.986
  13. Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:44.087
  14. Gabriel Bortoleto (Sauber) – 1:44.087
  15. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:44.139
  16. Oliver Bearman (Haas) – 1:44.151
  17. Lance Stroll (Aston Martin) – 1:44.329
  18. Esteban Ocon (Haas) – 1:44.439
  19. Franco Colapinto (Alpine) – 1:45.299
  20. Pierre Gasly (Alpine) – 1:45.418
Horarios del Gran Premio de Azerbaiyán de la F1 2026

Viernes 19 de septiembre

  • Práctica Libre 2: 09:00hs

Sábado 20 de septiembre

  • Práctica Libre 3: 05:30hs
  • Clasificación: 09:00hs

Domingo 21 de septiembre

  • Carrera: 08:00hs
Horarios Argentina

Cómo ver el Gran Premio de Azerbaiyán de la F1 2025

El Gran Premio de Azerbaiyán estará disponible por Disney+ Premium, que transmitirá las cinco pruebas del fin de semana. Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.

