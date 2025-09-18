La Inteligencia Artificial reveló que Franco Colapinto hará su mejor carrera en Alpine: en qué posición terminará el GP de Azerbaiyan

Este fin de semana, la Fórmula 1 volverá a la acción con el Gran Premio de Azerbaiyán. Franco Colapinto buscará repetir lo que hizo en 2024 en Bakú, cuando consiguió sus primeros puntos en Williams. En esta oportunidad, tratará de hacerlo a bordo de un Alpine que le trajo más complicaciones que alegrías.

Como no podía hacer de otra manera, BOLAVIP le pidió una predicción a la Inteligencia Artificial y el pronóstico fue más que alentador. Según Grok, el argentino tendrá su mejor carrera a bordo del A525, pero no le alcanzará para sumar puntos.

“Podría clasificar en el top 15 (alrededor de P13-P14) y terminar la carrera en P11, justo fuera de los puntos, asumiendo una estrategia conservadora y evitando colisiones“, aseguró la IA sobre el rendimiento del oriundo de Pilar. De esta manera, repetiría la posición que obtuvo en el GP de Países Bajos.

Además, Grok advirtió que “el circuito de Bakú es una pista callejera impredecible, con rectas largas y curvas cerradas que favorecen a los coches con buena tracción y velocidad punta, pero también propensa a incidentes, safety cars y estrategias variables”.

Para la IA, Lando Norris ganará el GP de Azerbaiyán y le descontará puntos a Oscar Piastri, que será su escolta. Además, vaticinó abandonos de Andrea Kimi Antonelli y Liam Lawson.

Las posiciones finales del GP de Azerbaiyán, según la IA

Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Carlos Sainz (Williams) Isack Hadjar (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Sauber) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Alex Albon (Williams) Yuki Tsunoda (Red Bull) Fernando Alonso (Aston Martin) Oliver Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Gabriel Bortoleto (Sauber)

Publicidad

Publicidad

DNF. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

DNF. Liam Lawson (Racing Bulls)

Horarios del Gran Premio de Azerbaiyán de la F1 2026

Viernes 19 de septiembre

Práctica Libre 1: 05:30hs

05:30hs Práctica Libre 2: 09:00hs

Sábado 20 de septiembre

Práctica Libre 3 : 05:30hs

: 05:30hs Clasificación: 09:00hs

Domingo 21 de septiembre

Carrera: 08:00hs

Publicidad

Publicidad

Horarios Argentina

Cómo ver el Gran Premio de Azerbaiyán de la F1 2025

El Gran Premio de Azerbaiyán estará disponible por Disney+ Premium, que transmitirá las cinco pruebas del fin de semana. Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.

Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1

Gran Premio de Azerbaiyán – Bakú – 21 de septiembre

Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre

Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre

Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre

Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre

Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre

ver también La sorpresiva confesión de Briatore que revela quién estuvo cerca de quedarse con el asiento de Colapinto para 2026: “Me llamó”