Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Atento Colapinto: Pierre Gasly se la jugó y reveló el piloto ideal de Alpine en la Fórmula 1

En la previa del Gran Premio de Azerbaiyán, el corredor francés anunció las condiciones que debe tener su compañero.

Por Nahuel De Hoz

Pierre Gasly junto a Franco Colapinto, ambos pilotos de Alpine en la Fórmula 1.
© Press AlpinePierre Gasly junto a Franco Colapinto, ambos pilotos de Alpine en la Fórmula 1.

En la previa de lo que será el desarrollo del Gran Premio de Azerbaiyán en una nueva jornada del Campeonato de la Fórmula 1, se generó una nueva discusión en el ambiente. Es que Pierre Gasly se refirió a cómo debe ser su compañero ideal en Alpine y pone en jaque a Franco Colapinto en esta temporada que no alcanzó el nivel que bien supo tener el año pasado.

Este fin de semana se disputa en el siempre complicado circuito callejero de Bakú, pero la atención se paró sobre el corredor francés que no logra conseguir un ladero que sume puntos en la tabla de posiciones. Es que hasta el momento, solamente él fue el responsable de adquirir el 100% de las unidades que posee la escudería con sede en Francia, y absolutamente nada el resto.

Lo cierto es que Gasly se la jugó y anunció cómo debe ser su compañero en Alpine para mejorar el rendimiento colectivo. “Como siempre he dicho, se necesita al piloto más rápido posible, que también sea eficiente en cuanto a retroalimentación técnica y que pueda ayudar con las estrategias”, sentenció Pierre a solamente algunas horas de una nueva fecha de la competición.

Pierre Gasly y Franco Colapinto, pilotos de Alpine en la Fórmula 1.

Pierre Gasly y Franco Colapinto, pilotos de Alpine en la Fórmula 1.

Además, también hizo referencia al vínculo que tienen los corredores con el asesor ejecutivo del equipo. Ante esa consulta incisiva, el galo fue tajante con su respuesta y fue ahí mismo cuando destacó: “Con Flavio Briatore, tenemos una relación muy honesta y abierta, no hay nada oculto. Además, él es igual de abierto y honesto en lo que dice a la prensa“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, pocos segundos más tarde amplió su discurso al respecto. Lejos de dejar el dilema de lado, volvió a hacer hincapié en la importancia de tener un compañero pero también vehículos de elite. “Cuando luchas más en cabeza con dos coches, puedes disfrutarlo un poco más y probar más estrategias”, deslizó sin titubear.

Publicidad

El cronograma del GP de Azerbaiyán

Viernes 19 de septiembre

  • Prácticas Libres 1 – 5:30 horas
  • Prácticas Libres 2 – 9:00 horas

Sábado 20 de septiembre

  • Prácticas Libres 3: 5:30 horas
  • Clasificación: 9:00 horas

Domingo 21 de septiembre

  • Carrera: 8:00 horas
Publicidad
Franco Colapinto llegó a Bakú y presagió un duro fin de semana: “Conocemos las limitaciones del coche”

ver también

Franco Colapinto llegó a Bakú y presagió un duro fin de semana: “Conocemos las limitaciones del coche”

La Inteligencia Artificial reveló que Franco Colapinto hará su mejor carrera en Alpine: en qué posición terminará el GP de Azerbaiyan

ver también

La Inteligencia Artificial reveló que Franco Colapinto hará su mejor carrera en Alpine: en qué posición terminará el GP de Azerbaiyan

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"River fue frío, helado como la Cordillera de los Andes, no estuvo a la altura y tiene un pie afuera de la Copa Libertadores"

ggrova
german garcía grova

Acefalia confirmada en San Lorenzo: Marcelo Moretti y un anticipado llamado a elecciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
La sorpresiva confesión de Briatore que revela quién estuvo cerca de quedarse con el asiento de Colapinto para 2026: “Me llamó”
FÓRMULA 1

La sorpresiva confesión de Briatore que revela quién estuvo cerca de quedarse con el asiento de Colapinto para 2026: “Me llamó”

Flavio Briatore reveló los 2 rivales directos de Colapinto para la segunda butaca de Alpine en 2026
FÓRMULA 1

Flavio Briatore reveló los 2 rivales directos de Colapinto para la segunda butaca de Alpine en 2026

Briatore definirá el segundo asiento de Alpine para el 2026 a fines de octubre: las chances de Colapinto
FÓRMULA 1

Briatore definirá el segundo asiento de Alpine para el 2026 a fines de octubre: las chances de Colapinto

Se confirmó la lesión de Driussi: no juega la revancha ante Palmeiras
River Plate

Se confirmó la lesión de Driussi: no juega la revancha ante Palmeiras

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo