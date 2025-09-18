Atento Colapinto: Pierre Gasly se la jugó y reveló el piloto ideal de Alpine en la Fórmula 1

En la previa de lo que será el desarrollo del Gran Premio de Azerbaiyán en una nueva jornada del Campeonato de la Fórmula 1, se generó una nueva discusión en el ambiente. Es que Pierre Gasly se refirió a cómo debe ser su compañero ideal en Alpine y pone en jaque a Franco Colapinto en esta temporada que no alcanzó el nivel que bien supo tener el año pasado.

Este fin de semana se disputa en el siempre complicado circuito callejero de Bakú, pero la atención se paró sobre el corredor francés que no logra conseguir un ladero que sume puntos en la tabla de posiciones. Es que hasta el momento, solamente él fue el responsable de adquirir el 100% de las unidades que posee la escudería con sede en Francia, y absolutamente nada el resto.

Lo cierto es que Gasly se la jugó y anunció cómo debe ser su compañero en Alpine para mejorar el rendimiento colectivo. “Como siempre he dicho, se necesita al piloto más rápido posible, que también sea eficiente en cuanto a retroalimentación técnica y que pueda ayudar con las estrategias”, sentenció Pierre a solamente algunas horas de una nueva fecha de la competición.

Pierre Gasly y Franco Colapinto, pilotos de Alpine en la Fórmula 1.

Además, también hizo referencia al vínculo que tienen los corredores con el asesor ejecutivo del equipo. Ante esa consulta incisiva, el galo fue tajante con su respuesta y fue ahí mismo cuando destacó: “Con Flavio Briatore, tenemos una relación muy honesta y abierta, no hay nada oculto. Además, él es igual de abierto y honesto en lo que dice a la prensa“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, pocos segundos más tarde amplió su discurso al respecto. Lejos de dejar el dilema de lado, volvió a hacer hincapié en la importancia de tener un compañero pero también vehículos de elite. “Cuando luchas más en cabeza con dos coches, puedes disfrutarlo un poco más y probar más estrategias”, deslizó sin titubear.

El cronograma del GP de Azerbaiyán

Viernes 19 de septiembre

Prácticas Libres 1 – 5:30 horas

Prácticas Libres 2 – 9:00 horas

Sábado 20 de septiembre

Prácticas Libres 3: 5:30 horas

Clasificación: 9:00 horas

Domingo 21 de septiembre

Carrera: 8:00 horas

