Así quedó la tabla de la primera fase del Torneo Apertura 2026: todo listo para los Playoffs

El Torneo Apertura 2026 está cada vez más cerca de su definición. Este lunes se disputaron los últimos tres compromisos de la pospuesta Fecha 9, que cerró la etapa inicial del certamen de este primer semestre. Ahora, todo está listo para el arranque de los Playoffs.
Todos los duelos de este lunes fueron parte de la Zona A, pero ninguno de los tres equipos con chances de lograr algo pudieron cumplir su objetivo. Vélez Sarsfield no pudo ante Newell’s y necesitaba una goleada milagrosa para alcanzar a Boca en el segundo puesto.
Además, Defensa y Justicia cayó como visitante ante Gimnasia de Mendoza y perdió la oportunidad de clasificarse a los octavos de final. Por último, Instituto, que también necesitaba una goleada abultada ante Estudiantes de Río Cuarto, se despidió del torneo.
Vélez jugará los octavos de final. (Foto: @Velez)
De esta manera, este fin de semana iniciarán los octavos de final. Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia se clasificaron como los líderes de cada zona, con Boca Juniors y River Plate, respectivamente, como sus escoltas.
Así quedó la tabla del Torneo Apertura 2026
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Los cruces confirmados de octavos de final
Cuándo y dónde es la final del Torneo Apertura 2026
En la antesala a los Playoffs, la Liga Profesional de Fútbol confirmó que la final del Torneo Apertura 2026 se disputará el próximo domingo 24 de mayo desde las 15.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
¡La #Final del #TorneoMercadoLibre 2026 🏆 tiene sede y horario confirmado!— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 4, 2026
El domingo 24/5 a las 15:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de la Ciudad de Córdoba se definirá al campeón del Apertura 🙌
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Datos clave
- Estudiantes e Independiente Rivadavia clasificaron primeros, escoltados por Boca Juniors y River Plate.
- Los octavos de final arrancan el 9 y 10 de mayo con 16 equipos.
- El Estadio Kempes será sede de la final el domingo 24 de mayo.