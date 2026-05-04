Este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de Miami, en el que Kimi Antonelli se quedó con la carrera tras una magnífica actuación. Con este nuevo triunfo, se consolidó como el líder absoluto del Campeonato, por lo que fue un día clave en la Fórmula 1. Sin embargo, el hecho que sorprendió a todos fue la aparición de Lionel Messi, que hasta se subió a uno de los monoplazas.

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Debido a que el evento se desarrolló en la ciudad de su equipo, el astro albiceleste dijo presente en la fecha de la Máxima y compartió momentos con su compatriota Franco Colapinto, pero también con el ganador de la jornada. Los sucesos transcurrieron en la previa y después de la acción sobre la pista del autódromo internacional, que se revelaron a través de las redes sociales.

New Miami core memory unlocked 🔒 🇺🇸 pic.twitter.com/L7DwSDKAnu — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 4, 2026

Lo cierto es que Lionel abrazó y felicitó a Kimi tras quedarse con la carrera en el Gran Premio de Miami. La sonrisa de oreja a oreja no dejó dudas de la admiración del piloto hacia el futbolista y hasta le pudo dedicar unas palabras. “Muchas gracias, estoy muy feliz de haberte conocido“, le manifestó Antonelli a Messi en un divertido cara a cara en el sector exclusivo de Mercedes-Benz.

El corredor sensación de la temporada deslumbra a todos con solamente 18 años, donde pareciera dejar de ser una gran promesa y ya ser parte de la realidad. En ese sentido, el campeón del mundo con la Selección Argentina fue fotografiado junto al propio italiano y a su compañero de equipo George Russell, que finalizó en la cuarta posición por detrás de Lando Norris y Oscar Piastri.

Miami magic. An unforgettable day 🤩 pic.twitter.com/vWQ83VQq1s — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 3, 2026

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Además de referirse a la situación en la que coincidió con Messi, Kimi también se refirió a cómo vivió la carrera. “Fue duro. Mucho calor, mucha humedad“, expresó en primera instancia. Pocos segundos más tarde, el piloto europeo agregó: “En un momento miré a la pantalla cuando estaba con neumáticos duros y vi que faltaban 20 vueltas. Solo quería que esta carrera terminara“.

Cabe destacar que con este nuevo triunfo en la Máxima, Antonelli se consolidó como el puntero del Campeonato de Pilotos, sacando una buena diferencia contra su principal perseguidor. Con 100 puntos en su haber, el italiano es seguido de cerca por George Russell que tiene 80 unidades y es su compañero en Mercedes-Benz, siendo la mejor escudería en esta temporada.

Kimi Antonelli tras ganar el Gran Premio de Miami 2026. (Getty Images)

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