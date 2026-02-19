La decisión de Red Bull con Max Verstappen que le dará ventaja en la primera carrera de la F1 2026

Si bien es cierto que Max Verstappen fue sumamente crítico con las nuevas regulaciones y los autos para la temporada 2026 de la Fórmula 1, ni eso impedirá que intente buscar ganar su quinto campeonato del mundo en seis años. Y para tener la mejor oportunidad, y que no se repita la desventaja con la que comenzó en 2025, desde Red Bull Racing tomaron la decisión de apurar su paquete de mejoras.

Los tests de Bahréin y toda la temporada 2026 de la F1 están en Disney+

En lugar de esperar al Gran Premio de Australia, la primera fecha del campeonato, que tendrá lugar el fin de semana del 6 al 8 de marzo, Red Bull ya trajo su primer paquete de mejoras para el RB22, y Max Verstappen dominó los tests en Bahréin este jueves, marcando los mejores tiempos de la jornada matutina. Esto permitirá que Verstappen se adapte mejor al auto que pilotará en el comienzo de la temporada.

El RB22 de Max Verstappen ya recibió su primer paquete de mejoras. (Prensa Red Bull)

Entre las novedades que trajo Red Bull para esta última serie de pruebas de pretemporada, la que más destacó fue su ala delantera, con un diseño diferente al de los primeros tests. Pero también hay modificaciones en los pontones y ajustes aerodinámicos en las aletas situadas sobre las tomas de aire del motor. Otra de las mejoras se centró en la reducción del drag (drag) de los pontones.

Todos estos planes de paquetes de mejoras estaban en el programa de Red Bull, que tomó la decisión de pasar a la siguiente fase de pruebas tras haberse convencido de la fiabilidad de la nueva unidad de potencia. El experto Paolo Filisetti explicó que Red Bull había presentado un modelo de auto mucho más conservador en la primera semana de pruebas, enfocado en completar el programa de fiabilidad de su motor RBPT.

Verstappen rodó alrededor de 60 vueltas en la tanda matutina del jueves, y marcó un 1:33.444, el mejor tiempo hasta ahora de todos los tests, aunque este será mejorado con el correr de las pruebas. No obstante, es una muestra de que el neerlandés empieza a sentirse cómodo en el auto y estará en la pelea desde un comienzo.

Publicidad

Publicidad

En síntesis