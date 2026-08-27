Las primeras palabras de Colapinto tras su renovación con Alpine: “No me voy a ningún lado”

La cuenta oficial de la escudería de Enstone publicó un video del piloto argentino justo después de la firma de su nuevo contrato.

Confirmado: Franco Colapinto renovó su contrato con Alpine y continuará corriendo para la escudería de Enstone en la temporada 2027 de la Fórmula 1. Este jueves se oficializó lo que ya era un secreto a voces y el propio piloto argentino le dedicó unas palabras a todos los seguidores del equipo en redes sociales.

“No me voy a ningún lado, continúo con el equipo con el equipo. Estoy muy feliz de ser parte de esta familia, parte de un equipo que me dio una increíble oportunidad. Estoy muy agradecido con todos, Flavio y todos en Enstone, que nos dieron un auto increíble“, comenzó diciendo Franco en un video publicado por la cuenta oficial @AlpineF1Team.

Acto seguido, el oriundo de Pilar completó: “Muy contento de continuar con Pierre (Gasly) y muy orgulloso de tener esta oportunidad de seguir mostrando lo que puedo hacer, y por supuesto muy agradecido del apoyo de los fanáticos, del apoyo en Argentina carrera tras carrera“.

“Esto es solo el comienzo. Seguimos empujando fuerte para llevar a Alpine y Renault al lugar que se merece. Esperemos tener un buen 2027 juntos, chau chau”, finalizó Franco Colapinto.

Hearing from @francolapinto himself on the news 🗣️ pic.twitter.com/Hw1OT0mWGp — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 27, 2026

Pilotos confirmados para la temporada 2027 de la F1

Lando Norris (McLaren)

Oscar Piastri (McLaren)

Charles Leclerc (Ferrari)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Max Verstappen (Red Bull)

Kimi Antonelli (Mercedes)

George Russell (Mercedes)

Pierre Gasly (Alpine)

Franco Colapinto (Alpine)

Alex Albon (Williams)

Carlos Sainz (Williams)

Valtteri Bottas (Cadillac)

Checo Pérez (Cadillac)

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En síntesis