Max Verstappen crea una demanda sin precedentes previo a su debut en las 24 horas de Nurburgring

El tetracampeón del mundo de la Fórmula 1 correrá su primera competencia de resistencia y despertó un interés inédito para la disciplina.

Este fin de semana llega un momento crucial en la carrera de Max Verstappen y para el deporte motor en general. El tetracampeón de la Fórmula 1 debuta en las 24 horas de Nürburgring, una de las carreras de resistencia más importantes del mundo, y su presencia ha generado un revuelo inédito, agotando las entradas presenciales.

La demanda por la presencia de Max Verstappen ha sido tal que la organización de la competencia anunció en sus redes oficiales que se agotaron las entradas generales para ver la carrera desde el mismísimo ‘Infierno Verde’, algo que nunca había pasado en los 54 años de historia que tiene la carrera en Nordschleife.

Verstappen se prepara para su debut en las 24 horas de Nürburgring. (Verstappen Racing)

Max Verstappen cumplirá un sueño personal y, a su vez, llevará una cantidad de público que las carreras de resistencia jamás habían tenido, al participar de esta edición de las 24 horas de Nürburgring (del 14 al 17 de mayo) con su propio equipo, el Verstappen.com Racing.

Verstappen compartirá el Mercedes-AMG GT3 Evo del Verstappen.com Racing con el austríaco Lucas Auer, el francés Jules Gounon y el español Daniel Juncadella. Todos ellos, pilotos sumamente experimentados en los autos de turismo y carreras de resistencia que irán turnándose detrás del volante en diferentes stints a lo largo de las 24 horas de carrera.

Verstappen (centro) junto a Jules Gounon (izq) y Daniel Juncadella (der), dos de sus compañeros para las 24 horas de Nürburgring. (Verstappen Racing)

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Cómo y dónde ver las 24 horas de Nürburgring

Las 24 horas de Nürburgring se podrán ver a través del canal de YouTube de nurburgring_official, de forma abierta y gratuita en todo el mundo.

Los horarios de las 24 horas de Nürburgring

Jueves 14 de mayo

Clasificación 1 : 08:15 horas

: 08:15 horas Clasificación 2: 15:00 horas

Viernes 15 de mayo

Top Qualy 1: 05:15 horas

05:15 horas Top Qualy 2: 06:05 horas

06:05 horas Clasificación 3: 07:00 horas

07:00 horas Top Qualy 3: 08:35 horas

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Sábado 16 de mayo

Warm Up: 05:00 horas

05:00 horas Vuelta de Formación: 09:40 horas

09:40 horas Carrera principal de las 24 horas de Nürburgring: 10:00 horas

Domingo 17 de mayo

Bandera a cuadros: 10:00 horas

Todos los horarios corresponden a la República Argentina

En síntesis

Max Verstappen debuta en las 24 Horas de Nürburgring del 14 al 17 de mayo.

debuta en las del 14 al 17 de mayo. Se agotaron las entradas generales por primera vez en 54 años de historia del evento.

generales por primera vez en de historia del evento. Verstappen pilotará un Mercedes-AMG GT3 Evo del equipo Verstappen.com Racing junto a Lucas Auer, Jules Gounon y Daniel Juncadella.