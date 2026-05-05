Max Verstappen le respondió a Sainz tras la polémica en el GP de Miami: “Al menos pude pelear con los de adelante”

Luego de los dichos de Carlos Sainz contra Max Verstappen por el sobrepaso que se dio en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, y que terminó con el español saliendo de la pista, fue el turno del piloto de Red Bull de hablar con los medios de prensa y responder con su versión de los hechos.

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“Es la jungla en la zona media, no tengo mucho más que decir”, inició el neerlandés para defenderse de los dichos de Sainz, que lo acusó de hacerlo perder tres posiciones luego de sacarlo de la pista al intentar sobrepasarlo en la carrera en la que terminó en el quinto puesto.

“Al menos pude pelear un poco más con los de delante. Desafortunadamente el neumático duro tiene que funcionarnos mejor. Creo que somos un poco más competitivos”, continuó el cuatro veces campeón del mundo para responderle a Sainz, que finalizó noveno y sumó dos puntos con Williams.

Además, hizo un análisis de la carrera: “Fue una carrera bastante estresante. Perdí el tren trasero en la curva dos y traté de minimizar la pérdida de tiempo con un 360º. Pensaba que me chocaba. Si no va bien en Fórmula 1, siempre puedo ir a los rallys”, soltó.

Y agregó: “El ritmo no era muy malo con el neumático medio, pero el stint con el duro fue demasiado largo. Toqué con mis ruedas traseras con Russell, creo que él tuvo algo de daño en el alerón, pero afortunadamente no hubo ningún pinchazo”.

Qué dijo Sainz sobre Verstappen

“Sin faltar el respeto, Max se tiró porque sabe que en la zona media no vamos a luchar contra él y le terminamos dejando pasar. Pero pensaba que nos chocábamos, me sacó de la pista y perdí tres posiciones”, fueron las palabras del español en diálogo con su equipo sobre esta situación.

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