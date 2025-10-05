Es tendencia:
McLaren campeón de constructores: así quedaron los campeonatos de la Fórmula 1 con el triunfo de Russell en el GP de Singapur

Los Papaya lograron sellar el bicampeonato y lograron su décimo título como constructores.

Por Germán Celsan

McLaren es campeón de constructores en 2025
George Russell fue intocable en el Gran Premio de Singapur, se quedó con un triunfo inobjetable que le permite afianzarse en el cuarto puesto del campeonato. Sin embargo, en Marina Bay y con seis carreras por delante en la temporada, McLaren pudo festejar su décimo campeonato de constructores en la Fórmula 1.

Si bien la carrera comenzó con un toque entre Oscar Piastri y Lando Norris que encendió absolutamente todas las alarmas y provocó el enojo del líder del campeonato mundial, luego los McLaren se establecieron en tercer y cuarto puesto para llevar el campeonato de constructores a casa, en una pista en la que es muy complicado atacar y superar autos.

Piastri y Norris le dieron el campeonato de constructores a McLaren, ahora van por el de pilotos. (Getty)

Con este título, McLaren llega a los 10 campeonatos de constructores para separarse de Williams en el segundo puesto de una tabla histórica y acercarse a Ferrari, que sigue comandando esta estadística con 16. Es el segundo consecutivo, además, para un McLaren que ya se había proclamado como la escudería campeona del mundo en 1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 2024 y ahora 2025.

En términos del campeonato de pilotos, el resultado de la carrera, hace que la diferencia se achique. Tanto Norris como Verstappen quedaron por delante de Oscar Piastri y le recortaron algo en la diferencia que aún favorece al australiano.

Posiciones del campeonato de pilotos de la F1 2025

  1. Oscar Piastri (McLaren): 336 puntos
  2. Lando Norris (McLaren): 314 puntos
  3. Max Verstappen (Red Bull): 273 puntos
  4. George Russell (Mercedes): 237 puntos
  5. Charles Leclerc (Ferrari): 173 puntos
  6. Lewis Hamilton (Ferrari): 127 puntos
  7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 88 puntos
  8. Alexander Albon (Williams): 70 puntos
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls): 39 puntos
  10. Nico Hülkenberg (Kick Sauber): 37 puntos
  11. Fernando Alonso (Aston Martin): 34 puntos
  12. Lance Stroll (Aston Martin): 32 puntos
  13. Carlos Sainz (Williams): 32 puntos
  14. Liam Lawson (Racing Bulls): 30 puntos
  15. Esteban Ocon (Haas): 28 puntos
  16. Pierre Gasly (Alpine): 20 puntos
  17. Yuki Tsunoda (Red Bull): 20 puntos
  18. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber): 18 puntos
  19. Oliver Bearman (Haas): 18 puntos
  20. Franco Colapinto (Alpine): 0 puntos
  21. Jack Doohan (Alpine): 0 puntos
Posiciones del campeonato de constructores de la F1 2025

  • McLaren: 650 puntosCampeón
  • Mercedes: 325 puntos
  • Ferrari: 294 puntos
  • Red Bull: 290 puntos
  • Williams: 102 puntos
  • Racing Bulls: 72 puntos
  • Aston Martin: 66 puntos
  • Kick Sauber: 55 puntos
  • Haas: 46 puntos
  • Alpine: 20 puntos

Calendario de la F1 2025

  • Gran Premio de Australia – Melbourne – 16 de marzo -disputado-
  • Gran Premio de China – Shanghái – 23 de marzo -disputado-
  • Gran Premio de Japón – Suzuka – 6 de abril -disputado-
  • Gran Premio de Baréin – Sakhir – 13 de abril -disputado-
  • Gran Premio de Arabia Saudita – Yeda – 20 de abril -disputado-
  • Gran Premio de Miami – Miami – 4 de mayo -disputado-
  • Gran Premio de Emilia-Romaña – Imola – 18 de mayo -disputado-
  • Gran Premio de Mónaco – Montecarlo – 25 de mayo -disputado-
  • Gran Premio de España – Barcelona – 1 de junio -disputado-
  • Gran Premio de Canadá – Montreal – 15 de junio -disputado-
  • Gran Premio de Austria – Spielberg – 29 de junio -disputado-
  • Gran Premio de Gran Bretaña – Silverstone – 6 de julio -disputado-
  • Gran Premio de Bélgica – Spa-Francorchamps -disputado-
  • Gran Premio de Hungría – Budapest -disputado-
  • Gran Premio de los Países Bajos – Zandvoort – 31 de agosto -disputado-
  • Gran Premio de Italia – Monza – 7 de septiembre -disputado-
  • Gran Premio de Azerbaiyán – Bakú – 21 de septiembre -disputado-
  • Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre -disputado-
  • Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre
  • Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre
  • Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre
  • Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre
  • Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre
  • Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre
germán celsan
Germán Celsan

