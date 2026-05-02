Cuarto puesto para Nicolás Varrone en la carrera sprint del GP de Miami de la Fórmula 2

Tras su notable clasificación con un sexto puesto, Nicolás Varrone enfrentó este sábado la carrera sprint de la Fórmula 2 en el Gran Premio de Miami. El argentino salía desde el quinto lugar debido a la parrilla invertida del top ten, y rápidamente se adueñó de la cuarta posición, en la cual pasó gran parte de la competencia y en la que terminó la sprint.

La Fórmula 2 está en Disney+

Tsolov, Van Hoepen y Durksen fueron los tres primeros toda la carrera, y si bien el neerlandés y el paraguayo tuvieron un par de intercambios de posición, Varrone se pegó a ellos pero no intentó demasiados movimientos agresivos en la primera parte de la carrera, guardando neumáticos para el final.

Sobre la mitad de la carrera, el compañero de Nico Varrone, Rafa Villagómez, abandonó, al igual que el piloto hindú Inthraphuvasak. Para ese momento, empezaron los ataques del argentino, con récord de vuelta incluido.

En la vuelta 13, Laurens Van Hoepen tomó la punta de manos de Tsolov, y Varrone hizo sus primeros ataques ante Duerksen, aunque no pudo con la defensa del paraguayo. Esto propició que se acercara Alex Dunne y aprovechara para superar al argentino.

¡¡QUE DUELO, POR FAVOR!! Joshua Duerksen y Nico Varrone, mano a mano por un lugar en el podio.



📺 #MiamiGP | Toda la temporada de #F2 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/V7Bu15hgjc — SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2026

Tsolov y Van Hoepen se escaparon adelante y la pelea por el tercer puesto hizo que se acerquen Stenshorne, Mini y compañía. Alex Dunne terminó escapándose y Varrone dio cuenta de Duerksen, con quien combatió hasta el final, y a quien pudo aguantar para ser cuarto.

Publicidad

Adelante Tsolov y Van Hoepen llevaron la definición hasta la última curva, donde incluso llegó a acercarse Dunne y hacer un three-way en la curva 18, donde el búlgaro se terminó imponiendo.

¡¡QUÉ FINAL DE SPRINT RACE EN MIAMI!!



Electrizante cierre que tuvo como ganador a Tsolov, seguido de Van Hoepen y Dunne.



¿Nico Varrone? ¡CUARTO!



▶️ Mirá la 🏁 #F2 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/6Ms41BmDjD — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 2, 2026

Resultados carrera sprint de la Fórmula 2 en el GP de Miami

Nikola Tsolov (Bulgaria) Laurens Van Hoepen (Países Bajos) Alex Dunne (Irlanda) Nicolas Varrone (Argentina) Joshua Durksen (Paraguay) Martinius Stenshorne (Noruega) Gabriele Mini (Italia) Dino Beganovic (Bosnia Herzegovina) Noel León (México) Rafael Câmara (Brasil) Oliver Goethe (Alemania) Ritomo Miyata (Japón) Joshua Bennett (Reino Unido) Roman Bilinski (Polonia) Colton Herta (Estados Unidos) Sebastian Montoya (Colombia) Mari Boya (España) Cian Shields (Reino Unido)

DNF – Emerson Fittipaldi (Brasil)

DNF – Kush Maini (India)

DNF – Rafael Villagómez (México)

DNF – Tasanapol Inthraphuvasak (Tailandia)