Nicolás Varrone quedó 6º en la clasificación del GP de Miami de la Fórmula 2

La Fórmula 2 se está presentando este fin de semana como categoría telonera de la F1 en el GP de Miami, en una carrera que se organizó de forma improvisada para suplir la cancelación de los Grandes Premios de Arabia Saudita y Bahréin. En ese contexto, el argentino Nicolás Varrone tuvo un extraordinario viernes y clasificó en la sexta posición.

La tanda, de media hora de corrido para los 22 pilotos, inició con una vuelta veloz del brasileño Rafael Camara. En ese primer intento, el argentino Varrone se había puesto quinto con el auto del Van Amersfoort Racing. Pero había que esperar, porque había al menos otras dos oportunidades de vuelta lanzada adicionales.

El segundo intento lo vio a Kush Maini ponerse adelante con un tiempo de 1:39.888. El piloto reserva de Alpine se quedó con la mejor marca, superando por apenas 33 milésimas al brasileño Camara. Y el argentino, Varrone, se ubicó sexto, por detrás de Martinius Stenshorne, Alex Dunne y Gabriele Mini.

Con Varrone sexto, los pilotos iniciaron una tercera oportunidad de vuelta lanzada, con menos de dos minutos restantes en el tiempo de clasificación. Sin embargo, una rotura de motor del auto de Stenshorne hizo que ese último intento de todos quedara sin efecto, dándole a Varrone ese sexto lugar en la clasificación.

¡IMPRESIONANTE MOMENTO! ¡VARRONE QUEDÓ PRIMERO POR UN MOMENTO EN LA QUALY DE LA FÓRMULA 2!



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Clasificación del GP de Miami de la Fórmula 2

Kush Maini (India) Rafael Câmara (Brasil) Martinius Stenshorne (Noruega) Alex Dunne (Irlanda) Gabriele Minì (Italia) Nicolas Varrone (Argentina) Joshua Duerksen (Paraguay) Oliver Goethe (Alemania) Laurens Van Hoepen (Países Bajos) Nikola Tsolov (Bulgaria) Dino Beganovic (Bosnia Herzegovina) Tasanapol Inthraphuvasak (Tailandia) Noel León (México) Colton Herta (Estados Unidos) Joshua Bennett (Reino Unido) Mari Boya (España) Ritomo Miyata (Japón) Emerson Fittipaldi (Brasil) Rafael Villagómez (México) Sebastian Montoya (Colombia) Roman Bilinski (Polonia) Cian Shields (Reino Unido)

*Los 10 primeros saldrán de forma invertida en la sprint.

Cómo sigue el fin de semana de la Fórmula 2

El resto del fin de semana continuará con la carrera sprint de este sábado, donde los 10 primeros saldrán de forma invertida. Es decir, el décimo saldrá primero, el noveno saldrá segundo y así hasta que quien hizo la pole, se ubique en el décimo casillero de partida.

Ahora bien, esta misma clasificación se utilizará para la carrera principal del domingo, donde se ordenarán exactamente igual de como terminaron hoy, sin importar el resultado de la carrera sprint, salvo por alguna eventual sanción.

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