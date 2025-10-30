Logró 30 podios en la Fórmula 1 y fulminó a Franco Colapinto: “Está en Alpine por los patrocinios que tiene”

La Fórmula 1 se prepara para la disputa del Gran Premio de Brasil, una de las fechas más especiales del año para los latinoamericanos. Allí, Franco Colapinto será uno de los pilotos más mimados por el público por la cercanía con su país natal.

Mientras tanto, todos los fanáticos del de Pilar esperan por el anuncio de Alpine sobre su continuidad en la máxima categoría del automovilismo en el 2026, algo que podría oficializarse en la previa de la carrera en el Circuito de Interlagos.

Colapinto logró igualar e incluso superar a Pierre Gasly desde el receso del verano europeo hacia la actualidad, algo que ayudó a que tomaran la decisión en la escudería francesa. En la misma línea, los especialistas reconocen el mérito del argentino.

Sin embargo, este jueves Juan Pablo Montoya, uno de los referentes latinoamericanos en la Fórmula 1 en el Siglo XXI, puso en duda los méritos del piloto argentino a bordo del A525. El colombiano deslizó que está por el poder de sus sponsors y que Paul Aron hubiera estado en su lugar con los mismos recursos.

“El motivo por el que Colapinto llegó a la Fórmula 1 es porque los argentinos se unieron para apoyarlo y Mercado Libre y Globant se metieron a apoyarlo. Eso hizo la diferencia para que lo montaran en Fórmula 1. Esa es la realidad, digo la verdad″, comenzó Montoya en As. Y remató: “Si Paul Aron tuviera la plata, lo hubieran montado”.

El de Bogotá, hoy de 50 años, corrió en la principal categoría entre 2001 y 2006 con las escuderías de Williams y Mercedes. Finalizó tercero en dos temporadas, con un total de 30 podios y 7 victorias en carreras.

Cuándo se corre el GP de Brasil

La próxima parada para Franco Colapinto en la Fórmula 1 está en San Pablo, ya que lo que viene es el Gran Premio de Brasil. Luego de unos días de descanso, los pilotos regresarán para protagonizar el primero de los últimos cuatro fines de semana de carrera, que contará con Sprint.

El viernes 7 de noviembre a las 11:30 será la primera y única práctica libre. Ese mismo día, pero a las 15:30, se llevará a cabo la clasificación para la carrera Sprint, que será el sábado a las 11. Posteriormente, a las 15, llegará el turno de la clasificación para la carrera del domingo a las 14. Todo se podrá ver por Disney+.

