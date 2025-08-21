Atento Franco Colapinto, un nuevo piloto sudamericano se postuló para la Fórmula 1: “Les puedo ganar si me dan la oportunidad”

La temporada 2025 ha visto llegar más Rookies a la Fórmula 1 que en mucho tiempo: Isack Hadjar, Kimi Antonelli, Ollie Bearman, Gabriel Bortoleto y Jack Doohan fueron las caras nuevas al inicio de la temporada. Si contamos a Franco Colapinto y Liam Lawson, quienes no completaron un temporada aún en la máxima, esa lista asciende aún más, y un nuevo joven piloto quiere su lugar.

Se trata del colombiano Sebastián Montoya, hijo del legendario piloto Juan Pablo Montoya, que corrió en la F1 entre 2001 y 2001, con pasos por Williams y McLaren y siete victorias en la máxima. Sebastián, de 20 años, se mostró esperanzado y aseguró que está listo para tener su oportunidad.

Sebastián Montoya quiere un lugar en la Fórmula 1.

Consultado por si podría vencer a los otros Rookies, Sebastián Montoya fue contundente: “Yo sí lo creo“, respondió. “A [Ollie] Bearman el primer año en F4 le podía ganar, el segundo año con los mismos motores también le podía ganar. Kimi [Antonelli] era mi compañero y yo iba más rápido que él“, agregó en su participación en el podcast Montoy’As.

“[Isack] Hadjar, corrí contra él en karts, y en F3 y clasifiqué delante de él. Si ves los Rookies, corrí contra ellos; les he ganado, yo sí creo que les puedo ganar si me dan la oportunidad“, completó Sebastián, que también fue compañero de Gabriel Bortoleto en categorías mas chicas.

Juan Pablo Montoya tiene claro el camino

Luego de escuchar atentamente a su hijo, Juan Pablo Montoya explicó cómo están trabajando para lograr eso: “Nosotros no pensamos en eso, estamos enfocados en ejecutar lo mejor que podamos, hacer el mejor trabajo posible, andar lo más rápido que se pueda y salir a ganarle a todos“, expresó el experimentado piloto colombiano.

“Lo que viene, o como se dan las cosas, nadie lo sabe; qué puertas se van a abrir, que puertas se van a cerrar. Estamos enfocados en lo que podemos hacer, en lo que está en nuestras manos. Si se hace un buen trabajo, se ejecuta, se va rápido, las otras cosas empiezan a llegar”, cerró.

Montoya marcha noveno con el PREMA Racing en la F2 2025.

En lo que va de la temporada 2025, Sebastián Montoya aún no ha podido ganar en Fórmula 2, pero acumula tres podios en la temporada -dos segundos y un tercer puesto- y está noveno en el campeonato mundial, por delante de su compañero Gabriele Mino, que marcha duodécimo.

