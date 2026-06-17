Pierre Gasly elogió a Alpine tras sumar puntos por séptima carrera consecutiva: “Es muy buena”

Mientras Franco Colapinto sufrió una penalización que lo retrasó al décimo puesto, en el Gran Premio de Barcelona, Pierre Gasly largó desde el puesto 14 y terminó séptimo, cosechando una buena cantidad de puntos. Una vez más, el francés demostró que es uno de los mejores pilotos de la parrilla, pero destacó a Alpine como parte fundamental de sus logros.
La temporada 2026 de la Fórmula 1 está en Disney+
Dialogando con los medios después de la carrera, Pierre Gasly elogió la fiabilidad que tiene el auto, que aún no se ha quedado en ninguna de las siete carreras principales de los Grandes Premios disputados en este 2026. Eso le ha permitido a Gasly ser uno de los apenas dos pilotos que sumaron en todas las carreras, junto a Lewis Hamilton.
Alpine ha terminado todas sus carreras con ambos autos. (Alpine F1 Team)
“La fiabilidad del coche es muy. En este momento, en cada carrera hay bastantes abandonos“, señaló Gasly, que tiene como mejor resultado esta temporada su podio en el Gran Premio de Mónaco, y como peor posición, un 10º puesto en Australia y Miami.
Tanto Colapinto como Gasly han tenido problemas y cambios de partes para tandas libres y alguna que otra salida desde la calle de boxes, por de momento, son la única escudería con motor Mercedes cuyos dos autos han terminado todas las carreras, sin problemas mecánicos ni eléctricos. Fiabilidad absoluta.
Gasly, junto a Hamilton, los únicos dos pilotos que sumaron puntos en todos los GP. (Alpine F1 Team)
Todavía hay camino por recorrer para Alpine, y progreso por hacer
Eso sí, reconoció que todavía les falta para llegar al nivel de las cuatro mejores escuderías del campeonato, un grupo compuesto por Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull. “Sabemos que, en estos momentos, no tenemos el rendimiento necesario para luchar con los cuatro primeros; de hecho, la diferencia este fin de semana ha sido muy grande”, admitió.
Gasly sabe que Alpine todavía tiene que mejorar. (Alpine F1 Team)
En Austria, Alpine llevará mejoras que tienen como objetivo seguir afirmando al equipo como el líder de la zona media, ajustando el ala delantera que ha sido su principal falencia en este inicio de nuevo reglamento. También espera que, poco a poco, estos paquetes de mejoras puedan acercarlos a ese top 4.
Campeonato de pilotos
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 115 puntos
- George Russell (Mercedes) – 106 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 75 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 73 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 68 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 55 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 34 puntos
- Liam Lawson (RB) – 28 puntos
- Ollie Bearman (Haas) – 18 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 16 puntos
- Arvid Lindblad (RB) – 13 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
- Alex Albon (Williams) – 5 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
Campeonato de constructores
- Mercedes – 262 puntos
- Ferrari – 190 puntos
- McLaren – 141 puntos
- Red Bull – 89 puntos
- Alpine – 57 puntos
- RB – 41 puntos
- Haas – 21 puntos
- Williams – 11 puntos
- Audi – 2 puntos
- Aston Martin – 1 punto
- Cadillac – 0 puntos
Cuando es la próxima carrera del campeonato de la Fórmula 1
La próxima cita del campeonato mundial de la F1 2026 es el Gran Premio de Austria, en el Red Bull Ring. La carrera está pactada para el fin de semana del 26, 27 y 28 de junio, y será de estilo habitual, con tres tandas de entrenamientos libres, clasificación y carrera principal.