Pierre Gasly elogió a Alpine tras sumar puntos por séptima carrera consecutiva: “Es muy buena”

El francés es uno de los apenas dos pilotos en haber puntuado en cada uno de los Grandes Premios de esta temporada.

Mientras Franco Colapinto sufrió una penalización que lo retrasó al décimo puesto, en el Gran Premio de Barcelona, Pierre Gasly largó desde el puesto 14 y terminó séptimo, cosechando una buena cantidad de puntos. Una vez más, el francés demostró que es uno de los mejores pilotos de la parrilla, pero destacó a Alpine como parte fundamental de sus logros.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está en Disney+

Dialogando con los medios después de la carrera, Pierre Gasly elogió la fiabilidad que tiene el auto, que aún no se ha quedado en ninguna de las siete carreras principales de los Grandes Premios disputados en este 2026. Eso le ha permitido a Gasly ser uno de los apenas dos pilotos que sumaron en todas las carreras, junto a Lewis Hamilton.

Alpine ha terminado todas sus carreras con ambos autos. (Alpine F1 Team)

“La fiabilidad del coche es muy. En este momento, en cada carrera hay bastantes abandonos“, señaló Gasly, que tiene como mejor resultado esta temporada su podio en el Gran Premio de Mónaco, y como peor posición, un 10º puesto en Australia y Miami.

Tanto Colapinto como Gasly han tenido problemas y cambios de partes para tandas libres y alguna que otra salida desde la calle de boxes, por de momento, son la única escudería con motor Mercedes cuyos dos autos han terminado todas las carreras, sin problemas mecánicos ni eléctricos. Fiabilidad absoluta.

Gasly, junto a Hamilton, los únicos dos pilotos que sumaron puntos en todos los GP. (Alpine F1 Team)

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Todavía hay camino por recorrer para Alpine, y progreso por hacer

Eso sí, reconoció que todavía les falta para llegar al nivel de las cuatro mejores escuderías del campeonato, un grupo compuesto por Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull. “Sabemos que, en estos momentos, no tenemos el rendimiento necesario para luchar con los cuatro primeros; de hecho, la diferencia este fin de semana ha sido muy grande”, admitió.

Gasly sabe que Alpine todavía tiene que mejorar. (Alpine F1 Team)

En Austria, Alpine llevará mejoras que tienen como objetivo seguir afirmando al equipo como el líder de la zona media, ajustando el ala delantera que ha sido su principal falencia en este inicio de nuevo reglamento. También espera que, poco a poco, estos paquetes de mejoras puedan acercarlos a ese top 4.

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Campeonato de pilotos

Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 115 puntos George Russell (Mercedes) – 106 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 75 puntos Lando Norris (McLaren) – 73 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 68 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 55 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 34 puntos Liam Lawson (RB) – 28 puntos Ollie Bearman (Haas) – 18 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 16 puntos Arvid Lindblad (RB) – 13 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos Alex Albon (Williams) – 5 puntos Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos

Campeonato de constructores

Mercedes – 262 puntos Ferrari – 190 puntos McLaren – 141 puntos Red Bull – 89 puntos Alpine – 57 puntos RB – 41 puntos Haas – 21 puntos Williams – 11 puntos Audi – 2 puntos Aston Martin – 1 punto Cadillac – 0 puntos

Cuando es la próxima carrera del campeonato de la Fórmula 1

La próxima cita del campeonato mundial de la F1 2026 es el Gran Premio de Austria, en el Red Bull Ring. La carrera está pactada para el fin de semana del 26, 27 y 28 de junio, y será de estilo habitual, con tres tandas de entrenamientos libres, clasificación y carrera principal.