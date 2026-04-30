Franco Colapinto reveló que Pierre Gasly tendrá un mejor auto en el GP de Miami: “Si va bien, tendremos el mismo en Canadá”

Se terminó el parate de un mes de la Fórmula 1 y se dará la reanudación de la competencia este fin de semana en el Gran Premio de Miami. Para Alpine será una jornada de F1 particular, ya que llevará varias actualizaciones en los monoplazas de Franco Colapinto y de Pierre Gasly.

Si bien la escudería no reveló qué tipo de cambios habrá en los autos de cara al fin de semana completo en Miami, quien sí dio detalles fue el propio piloto argentino en una entrevista brindada desde el paddock del circuito callejero estadounidense.

En diálogo con Adrián Puente en Fox Sports, Colapinto reveló que su monoplaza y el de Gasly tendrán nuevas configuraciones luego de las primeras tres carreras, pero las mismas serán diferentes entre un auto y otro. “Hay un par de mejoras, hay un par de cosas grandes. Hay un alerón trasero que no lo voy a tener yo, pero es una mejora importante para el auto (NdR: de Gasly). Hay otras cosas más chiquitas, veremos como funciona”.

Además, el pilarense destacó lo importante que es el GP de Miami para el equipo, para evaluar las mejoras que tienen los monoplazas y por la doble oportunidad de sumar puntos entre la carrera principal y la Sprint. “Si las mejoras van bien, tendremos el mismo alerón trasero en Canadá en los dos autos. Creo que es una buena mejora bastante clara. En Canadá lo vamos a tener más claro”, añadió.

Por último, Colapinto cerró la entrevista hablando sobre los cambios en las reglas que impuso la FIA para este Gran Premio: “El reglamento va a ir cambiando, o eso creo. Depende mucho de la parte eléctrica, la batería y la carga que uno tiene. Eso no se siente natural por ahora, la F1 está trabajando para mejorarlo y creo que lo van a poder hacer”.

El GP de Miami de la Fórmula 1

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Los horarios para el Gran Premio de Miami

Al ser fin de semana sprint y dadas las novedades reglamentarias que habrá en la Fórmula 1, el Gran Premio de Miami tendrá una prueba libre inicial de 90 minutos. Será una hora y media para que los equipos puedan ponerse a tono con los cambios y sacar la configuración y los reglajes para toda la carrera.

Viernes 1 de mayo

Entrenamiento libre: 13:00 horas

Clasificación sprint: 17.30 horas

Sábado 2 de mayo

Carrera Sprint: 13.00 horas

Clasificación: 17.00 horas

Domingo 3 de mayo:

Carrera: 17.00 horas

Todas las modificaciones que introdujo la FIA en la F1

Para solucionar los problemas de gestión de energía y evitar diferencias bruscas de rendimiento que atenten contra la seguridad, la FIA dividió las modificaciones en cuatro grandes áreas de competencia:Publicidad

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Clasificación : Se redujo la recarga máxima permitida de 8 MJ a 7 MJ (megajulios) y se aumentó la potencia de recarga a 350 kW . Esto busca eliminar el super clipping, que es cuando el auto se queda sin energía eléctrica al final de una recta y parece que “se frena” de golpe. Con este cambio, el auto tendrá una entrega de potencia más constante y los pilotos podrán hacer la vuelta rápida sin perder velocidad bruscamente.

: Se redujo (megajulios) y . Esto busca eliminar el super clipping, que es cuando el auto se queda sin energía eléctrica al final de una recta y parece que “se frena” de golpe. Con este cambio, el auto tendrá una entrega de potencia más constante y los pilotos podrán hacer la vuelta rápida sin perder velocidad bruscamente. Carrera : Se limitó la potencia extra disponible a través del botón Boost a +150 kW y se reguló el MGU-K para que entregue 350 kW solo en zonas de aceleración, bajando a 250 kW en el resto del circuito . Esta medida busca evitar diferencias de velocidad peligrosas entre dos autos, como la que provocó el choque de 50G de Ollie Bearman en Japón, ya que intenta garantizar velocidades más homogéneas.

: Se limitó la potencia extra disponible a través . Esta medida busca evitar diferencias de velocidad peligrosas entre dos autos, como la que provocó el choque de 50G de Ollie Bearman en Japón, ya que intenta garantizar velocidades más homogéneas. Largada : Se implementó un detector de baja potencia que activa automáticamente el MGU-K si el coche no alcanza una aceleración mínima , sumado a que se está implementando un sistema de advertencia visual con luces intermitentes. Es decir, si un monoplaza se queda casi parado en la grilla recibirá un “empujón” que le haga ganar velocidad mínima para no ser embestido por los que vienen lanzados desde atrás, mientras las luces alertan al resto del pelotón sobre el inconveniente.

: Se implementó , sumado a que se está implementando un sistema de advertencia visual con luces intermitentes. Es decir, si un monoplaza se queda casi parado en la grilla recibirá un “empujón” que le haga ganar velocidad mínima para no ser embestido por los que vienen lanzados desde atrás, mientras las luces alertan al resto del pelotón sobre el inconveniente. Bajo lluvia: Se autorizó elevar la temperatura de las mantas térmicas para neumáticos intermedios y se restringió el despliegue máximo del ERS. Así, el piloto obtiene un coche mucho más maniobrable y reduce el riesgo de trompos y accidentes.

Con este paquete de medidas, la FIA busca que el GP de Miami sea el banco de pruebas para una Fórmula 1 donde la tecnología no sea un riesgo para la integridad de los protagonistas.