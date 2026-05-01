La FIA confirmó las seis modificaciones de Alpine para los autos de Colapinto y Gasly en el GP de Miami

Buscando mejorar el rendimiento y sumar más puntos en el Campeonato de la Fórmula 1, Alpine presentó varias modificaciones de cara al Gran Premio de Miami. Tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly presentarán actualizaciones en sus monoplazas, luego de un mes sin carreras.

“Hay un par de mejoras, hay un par de cosas grandes. Hay un alerón trasero que no lo voy a tener yo, pero es una mejora importante para el auto (NdR: de Gasly). Hay otras cosas más chiquitas, veremos como funciona”, adelantó el piloto argentino en las últimas horas. Finalmente, la FIA reveló de qué se tratan.

Alpine presenta mejoras en la esquina delantera, la cámara del morro, la suspensión trasera, la estructura de impacto trasera, el alerón trasero y la placa lateral. La primera evaluación será este viernes, en la primera y única práctica libre del fin de semana.

Todas las actualizaciones se aplicaron en el A526 de Gasly, mientras que el monoplaza de Franco solo tiene algunas. Si las cosas van bien el fin de semana, el oriundo de Pilar podrá utilizarlas en el Circuito Gilles Villeneuve del Gran Premio de Canadá.

Las 6 modificaciones de Alpine

Esquina delantera : Se ha rediseñado el conducto de salida del tambor del freno delantero. El objetivo es mejorar la calidad del flujo de aire que pasa por la rueda delantera y se dirige hacia la parte media y trasera del coche.

: Se ha rediseñado el conducto de salida del tambor del freno delantero. El objetivo es mejorar la calidad del flujo de aire que pasa por la rueda delantera y se dirige hacia la parte media y trasera del coche. Cámara del morro : Se han modificado los soportes donde se alojan las cámaras del morro. Al cambiar su perfil, se busca gestionar mejor el aire en esa zona específica para que llegue con mayor limpieza a los componentes aerodinámicos situados más atrás.

: Se han modificado los soportes donde se alojan las cámaras del morro. Al cambiar su perfil, se busca gestionar mejor el aire en esa zona específica para que llegue con mayor limpieza a los componentes aerodinámicos situados más atrás. Suspensión trasera : Se ha ajustado el perfil aerodinámico de los brazos de la suspensión. Esto sirve para controlar con mayor precisión cómo se mueve el aire alrededor de la parte trasera del coche, mejorando la eficiencia general del flujo.

: Se ha ajustado el perfil aerodinámico de los brazos de la suspensión. Esto sirve para controlar con mayor precisión cómo se mueve el aire alrededor de la parte trasera del coche, mejorando la eficiencia general del flujo. Estructura de impacto trasero : Se ha añadido un elemento adicional a la estructura de choque posterior. Esta nueva pieza está diseñada para generar más carga aerodinámica (downforce) de manera eficiente en una zona muy localizada.

: Se ha añadido un elemento adicional a la estructura de choque posterior. Esta nueva pieza está diseñada para generar más carga aerodinámica (downforce) de manera eficiente en una zona muy localizada. Alerón trasero : El equipo ha introducido un conjunto de alerón completamente nuevo. Es una evolución importante que busca aumentar el rendimiento aerodinámico total y la velocidad en pista.

: El equipo ha introducido un conjunto de alerón completamente nuevo. Es una evolución importante que busca aumentar el rendimiento aerodinámico total y la velocidad en pista. Placa lateral (Endplate) del alerón trasero: Se han reperfilado los laterales del alerón. Este cambio permite que la placa trabaje en sintonía con el nuevo diseño del alerón, optimizando la interacción entre las distintas corrientes de aire y mejorando el agarre.

Los horarios para el Gran Premio de Miami

Al ser fin de semana sprint y dadas las novedades reglamentarias que habrá en la Fórmula 1, el Gran Premio de Miami tendrá una prueba libre inicial de 90 minutos. Será una hora y media para que los equipos puedan ponerse a tono con los cambios y sacar la configuración y los reglajes para toda la carrera.

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Viernes 1 de mayo

Entrenamiento libre: 13:00 horas

Clasificación sprint: 17.30 horas

Sábado 2 de mayo

Carrera Sprint: 13.00 horas

Clasificación: 17.00 horas

Domingo 3 de mayo:

Carrera: 17.00 horas