Pierre Gasly reconoció estar esperanzado con Alpine luego del GP de Brasil: “Posición ventajosa”

Luego de un 2025 donde se dedicó a sufrir en cada Gran Premio, especialmente en los últimos tres meses, Pierre Gasly se fue de Brasil con dos puntos, uno en la sprint del sábado y otro en la carrera principal del domingo. Una actuación notable del francés que, una vez finalizada la competencia, mostró su optimismo.

Eso sí, en sus declaraciones dejó claro que el foco de Alpine está puesto en el 2026 y que allí es donde apuntan como escudería. En diálogo con Canal Plus F1, el francés destacó: “Desafortunadamente, este año estamos últimos en el campeonato, pero quizás el año que viene podamos decir ‘afortunadamente’. Tenemos más tiempo en el túnel de viento que todos los demás equipos, estamos en una posición ventajosa“.

Fue un Gran Premio sorprendente para Alpine, pero la motivación sigue estando en el 2026. (Getty)

La ‘posición ventajosa’ hace referencia a una comparación entre las escuderías con motor Mercedes, que será el nuevo motorista de Alpine, y del resto: “Hay equipos que quedarán ‘eliminados’ al inicio de la temporada 2026 debido a sus motores. Por lo que se dice, otros fabricantes de motores lo están teniendo mucho más difícil. Por lo que sé en la fábrica, el motor Mercedes será la referencia“, afirmó esperanzado.

Tanto para él como para Franco Colapinto, que llevan toda la temporada sufriendo con un A525 obsoleto, la motivación que los mantiene de buen ánimo es, justamente, la de subirse al auto de la próxima temporada. Tan pronto como sea posible.

Colapinto, tranquilo y pensando en 2026

Un fuerte accidente el sábado y un domingo donde no pudo pelear por los puntos fueron el saldo del fin de semana de Franco Colapinto en Brasil. Aun así, el argentino reconoció que se sintió mucho más tranquilo corriendo con la certeza de que seguirá en 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también La afirmación de Pierre Gasly sobre Alpine que condiciona a Franco Colapinto tras el GP de Brasil: “En otro nivel”

“En México me dijeron que ya estaba todo cerrado, que habían hablado y firmado. Yo contento, feliz, me sacaba un peso de encima”, reconoció Colapinto. “No tener nada asegurado, no saber si vas a correr la carrera siguiente, eso te genera incertidumbre. Cuando sabes que tenés tu primer año entero confirmado, es algo muy especial, es más tranquilo. Podés programar como seguir evolucionando y el trabajo con el equipo”, completó.

Datos clave